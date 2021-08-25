تشيع شهيدين والاعلان عن سجل شهيد آخر في مدينة الحسكة

واستلم المشيعون جثمان الشهيدين "موفق بكر الاسم الحركي دليل جودي من قوى الانضباط العسكري، والشهيد جابر العلي من قوات واجب الدفاع الذاتي" الذين استشهدا في مناطق متفرقة أثناء تأدية مهامهما العسكرية، وانطلقوا بموكب مهيب صوب مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وعند الوصول إلى المزار وقف المشيعون دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري قدمه وحدات حماية الشعب والمرأة, تلتها إلقاء كلمة باسم قوات الانضباط العسكري ألقاها القيادي عمر عساف، وقال: "شهدائنا هم املنا وحريتنا وحققوا لنا الأمن والأمان، وبدمائهم حرروا المنطقة وتصدوا لكل المظالم والارهابين وكافة المجموعات المرتزقة والاحتلال التركي".

وأضاف عساف: "شهداؤنا انتصروا على كل من حاولوا النيل من مكتسباتنا وزرع الفتنة بين كافة المكونات ووحدوا شعوبهم بتضحياتهم".

ومن جانبه تحدث باسم مجلس عوائل الشهداء أحمد أسعد، والذي أكد على دور الشهداء والتضحيات التي قدموها في تحقيق الحرية وتحرير المنطقة، وندد أسعد بالهجمات الفاشية التركية على منطقتي تل تمر وزركان وقصفها للمدنيين وإجبارهم على النزوح من مناطقهم.

وعاهد أسعد بالسير على خطى الشهداء والحفاظ على مكتسباتهم.

وبعد الانتهاء من الكلمات أعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد محمد علي عبدو، الاسم الحركي علي سملو، الذي استشهد اثناء تأدية واجبه بمدينة الحسكة.

وتم قراءة وثائق الشهداء من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وسلمتها لذويهم.

واختتمت مراسم التشييع بحمل جثماني الشهيدين من قبل القوات العسكرية ليواريا الثرى في مزار الشهيد دجوار وسط زغاريد الأمهات.

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ANHA