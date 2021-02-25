تشكيلة حكومة ليبيا الجديدة إلى البرلمان اليوم

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصادر مطلعة أن التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية سيتم تقديمها، الخميس، لهيئة رئاسة مجلس النواب بطبرق.

ويأتي ذلك فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، تحدث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشا تشكيل الحكومة وجلسة مجلس النواب المرتقبة لبحث منحها الثقة.

وبحسب وسائل الإعلام، من المتوقع أن يسلم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة التشكيلة الوزارية التي اختارها، الخميس، إلى المجلس الرئاسي ثم إلى البرلمان، قبل الإعلان عنها الجمعة، وانتظار نيل الثقة من البرلمان، للبدء في مهامها الرسمية، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وتحتاج الحكومة الجديدة لتصويت 120 نائبًا لنيل الثقة من البرلمان، فيما لا تزال المشاورات الجارية بين النواب المجتمعين في طرابلس حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة.

(ي ح)