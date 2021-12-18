تحت شعار، " المقاولة فن وجمالية عمرانية وأخلاق"، عقد اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المقاولين لشمال وشرق سوريا، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا

المؤتمر، الذي نظم، اليوم، في صالة طيفور في مدينة الحسكة، حضره 100 مقاولـ/ـة من اتحادات المقاولين في مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو وزلال جكر، وممثلين عن الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأ المؤتمر، بوقوف الحضور دقيقة صمت، تلتها كلمة للرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو عن أبرز التحديات والضغوطات التي عاشتها وتعيشها مناطق شمال وشرق سوريا، وعموم سوريا، مسلطاً الضوء على استمرارية مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا وتكاتفهم في وجه الاحتلال التركي

كما أوضحت، عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، وليدة بوطي، بدورها خلال كلمة في المؤتمر الدور الريادي للمرأة في شمال وشرق سوريا، "العسكري والسياسي، والاجتماعي" منذ اندلاع شرارة ثورة روج آفا.

مؤكدةً، "أن المرأة، تستطيع أن تلعب دورها أيضاً ضمن اتحاد المقاولين، من أجل خدمة مجتمعها، ومن أجل تطوير عمران المنطقة".

وفي كلمة أخرى للمؤتمر، ركز الرئيس المشترك لهيئة البلديات والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب، على أهمية انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المقاولين لشمال وشرق سوريا، وعلى أهمية العمل المشترك بين الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني من ضمنها اتحاد المقاولين، لما لها من دور كبير في تأمين فرص العمل وإقامة المشاريع لدعم اقتصاد المنطقة.

وتخلل المؤتمر قراءة تقارير الاتحادات كل منها على حدة عن عمل وتنظيم اتحادات المقاولين في مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا، والعوائق التي واجهتها.

وتوصل المؤتمرون إلى تأسيس اتحاد عام وجامع لاتحادات المقاولين، على مستوى شمال وشرق سوريا، سمي "اتحاد المقاولين لشمال وشرق سوريا"، إلى جانب الخروج بنظام داخلي موحد للاتحاد، بعد مناقشة مسودة النظام الداخلي، التي ضمت "أهداف الاتحاد، واجبات الأعضاء، شروط إسقاط العضوية، شروط التسجيل في الاتحادات الفرعية، شروط انتقال المقاول من فرع إلى فرع آخر للاتحاد، والهيكل التنظيمي للاتحاد".

واختتم المؤتمر بانتخاب الرئاسة المشتركة لاتحاد المقاولين لشمال وشرق سوريا، عن طريق صندوق الانتخابات، لينتخب كل من زهرة الحلو وعبد الكريم كوسا كرئاسة مشتركة للاتحاد.

(أ م)

ANHA