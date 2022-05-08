تشكيل اتحاد عام لغرف التجارة في شمال وشرق سوريا وانتخاب رئاسة مشتركة

انطلقت صباح اليوم، أعمال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، وذلك تحت شعار "بالثورة الذهنية نبني مجتمع ديمقراطي واقتصاد مجتمعي"، بهدف تقييم عمل غرف التجارة كل منها على حدة، في مناطق الإدارة الذاتية وزيادة التنسيق فيما بينها، والخروج باتحاد جامع لاتحادات غرف التجارة.

وحضر المؤتمر التأسيسي الذي عقد في قاعة سردم للثقافة في مدينة الحسكة 200 مندوب عن غرف التجارة وهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المدنية.

بدأت أعمال المؤتمر، بتقييم الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM غريب حسو، للواقع السياسي الذي يشهده العالم، وبالتحديد ما تشهده سوريا، ومن ضمنها شمال وشرق سوريا.

كما تحدث غريب حسو عن دور التجار في المستقبل ولا سيما في الحروب، حيث يجب أن يكون دوراً أخلاقياً، ويصب في خدمة المجتمع على عكس ما نشاهده الآن.

وأكد غريب حسو، أنه يتطلب من التجار خدمة المجتمع وأن يكونوا لائقين بتضحيات أبناء شمال وشرق سوريا، وأن يكون للتاجر مساهمات ومشاركات بمشاريع اقتصادية تخدم المجتمع.

وأكد أيضاً عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لاتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، عدنان إبراهيم في كلمته خلال المؤتمر، على ضرورة مساهمة التجار عبر غرف التجارة في تحسين الوضع الاقتصادي بحيث لا يتمكن الأعداء من محاربة شمال وشرق سوريا اقتصادياً.

وبين عدنان إبراهيم، أن شمال وشرق سوريا خطت خطوات اقتصادية وتاريخية في الأزمة الاقتصادية، ولكنها غير كافية، ولابد أن تكون هناك جهود أكبر للخروج مما تشهده مناطق الإدارة الذاتية.

وعقب الكلمات، قرئت التقارير السنوية لاتحادات غرف التجارة في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من قبل عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ليلى إبراهيم، وتم مناقشة الأوضاع التنظيمية وجوانب التقصير فيها من قبل المؤتمرين.

كما تخلل المؤتمر المصادقة على نظام داخلي موحد، ليتوصل بذلك المؤتمرون وفق النظام الداخلي إلى تشكيل اتحاد عام جامع لغرف التجارة في مناطق الإدارة الذاتية، سمي "اتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا"، بعد مناقشة مستفيضة على التسمية، والواجبات والحقوق المنصوص عليها في العقد من قبل ممثلي غرف الاتحادات في المؤتمر.

واختتم المؤتمر بانتخاب ليلى إبراهيم وعمر علي رئيسين مشتركين لاتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، بعد أن نال المرشحان أغلبية أصوات المشاركين في المؤتمر.

(ه إ/أم)

ANHA