تشكيل الأندية في كوباني...خطواتٌ في ظل التحديات

وأعلنت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات عن وضع آلية عمل لتشكيل عددٍ من الأندية في كوباني، على خطا أندية مقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

ولم يمثل أي نادي رسمي المقاطعة، ضمن منافسات الدرجتين الأولى والثانية ولا حتى الثالثة من الدوري السوري.

إذ لم تلتمس فرق الأحياء الشعبية دعمًا كافيًا من شأنه بناء أنديةٍ رياضية، على الرغم من الشعبية الكبيرة للرياضة بمختلف أنواعها في المقاطعة؛ لاسيما كرة القدم.

يقول الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في مقاطعة كوباني محمد عبدي إن الأندية ستؤدي دورًا في تنظيم الألعاب الرياضية الجماعية والفردية للفئات كافة، وسيكون للمرأة دور موازٍ للرجل في تطوير المستوى الرياضي في المقاطعة.

وحددت هيئة الشباب والرياضة في وقتٍ سابق شروط الإعلان عن النادي الرياضي، وتضمنت أن يحتوي النادي على فريق كرة قدم للنساء، إلى جانب فريقٍ للرجال بفئاته "الرجال، الشباب، الناشئين"، فريق لكرة الطائرة، فريق لكرة السلة، فريق لكرة الطاولة، ألعاب القوة البدنية، الشطرنج.

وبلغ عدد الفرق التي تسعى إلى بناء أنديةٍ رسمية في مقاطعة كوباني 6 فرق، وهم "الفرات، عمال، روشين، برخدان، الوحدة ونسرين"، وبحسب عبدي، فقد أنجزت تلك الفرق ما يقارب الـ70 بالمئة من مشروع تشكيل أنديتهم.

وتواجه أغلب الفرق تحديات على طريق إنجاز ذلك المشروع، في الوقت الذي تحتاج فيه الفرق إلى ممولين وداعمين، لاستقطاب المواهب الشابة وتنميتها وتعزيز قدراتها، إلى جانب مدربين للألعاب الرياضية المختلفة ضمن النادي.

يشير رشاد حقي مسؤول فريق نسرين أنهم بحاجة ماسة للدعم المادي في الوقت الراهن، مؤكداً أن اللاعبين والإداريين يواجهون صعوبات كبيرة في هذا الإطار، وأحياناً يضطرون إلى جمع الأموال من اللاعبين أنفسهم، لبقاء اسم الفريق الذي يحبونه على حد وصفه.

ونشأ فريق نسرين عام 1989 وتأهل للدرجة الأولى في دوري كرة القدم في مقاطعة كوباني قبل أسابيع، بعد تصدره ترتيب فرق الدرجة الثانية.

ويوضح الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة محمد عبدي أن الأندية بحاجة إلى ممولين ودعمٍ مادي كسائر الأندية حول العالم، وأن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا "وعدت" بتقديم دعمٍ في قادم الأيام.

(ج)

ANHA