تشكيل 50 فريق رياضي وتدريب أكثر من 400 طفل في كركي لكي

لم تحظَ الرياضة في سوريا بشكل عام، وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص، بالاهتمام المطلوب. ومع الأزمة التي عصفت بالبلاد، شهدت الأنشطة الرياضية تراجعاً ملحوظاً.

لكن، وبعد تشكيل هيئات الإدارة الذاتية، فقد عملت على النهوض بكافة جوانب الحياة في المنطقة، كما عملت هيئة الشباب والرياضة، على تطوير الأنشطة الرياضية وتطوير الحراك الرياضي، عبر تشكيل العديد من الاتحادات. واستطاعت تحقيق تطور ملحوظ في الأنشطة الرياضية.

وشجع الاتحاد الرياضي في مقاطعة قامشلو، الفئة الشابة، على ممارسة الرياضة، عبر تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والبطولات، والتي لاقت إقبالاً كثيفاً من قبل الفئة الشابة. وتشكلت العديد من الفرق الرياضية في لعبة كرة القدم، الطائرة والتسلق.

افتتاح 3 ملاعب في كركي لكي

وافتتح في ناحية كركي لكي، التابعة لمقاطعة قامشلو، 3 ملاعب لكرة القدم في كل من (رميلان، كركي لكي، قرية حليق) بأرضية يكسوها العشب منذ مطلع 2020. وهي تستضيف مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، التي تشهد إقبالاً واسعاً لكافة فئات المجتمع لتشجيع الفرق.

ساهم إنشاء ملاعب معشبة في تعزيز البنية الأساسية للرياضة، في كركي لكي، وخاصة رياضة كرة القدم وظهور المزيد من المواهب الشابة.

تشكيل حوالي 50 فريقاً رياضياً

وبحسب إحصائيات حصلنا عليها من مدربين رياضيين في كركي لكي، فإن أكثر من 400 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (5 إلى 15) سنة، يتدربون ضمن مدارس لتعلّم لعبة كرة القدم. وذلك في الملاعب الثلاثة التابعة لناحية كركي لكي.

وتشكّلَ قرابة 50 فريقاً رياضياً في الناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى تشكيل فريق خاص بالإناث لكرة الطائرة.

مدرب كرة القدم، عايد عبدي قال لوكالتنا: "مناطق شمال وشرق سوريا لم تنلْ اهتماماً بالرياضة، إلا بعد عام 2011، حيث تطورت الرياضة لدينا وتدرب الشباب لممارسة طموحاتهم الرياضية"، وعن أهمية الرياضة للشباب، أشار عبدي، إلى أن "الرياضة تحمل رسالة واضحة للبشرية، وهي المحبة والتنظيم والأخلاق والاهتمام، وبالإضافة إلى إبعاد الشباب والشابات عن أساليب الحرب الخاصة".

وأضاف عبدي أنه "يتم تدريب الشباب والأطفال من قبل مدربين وذو خبرات تربوية".

خطط مستقبلية

مدرب كرة القدم عايد عبدي، تحدث عن خططهم المستقبلية في مجال الرياضة في قرية حليق، التابعة لناحية كركي لكي، والتي تبعد عنها حوالي 9 كيلومتر، وقال: "نحن بصدد إقامة دوريات لكرة القدم للأطفال في ملعب حليق، كما نعمل على تجهيز مسبح إلى جانب الملعب، كما سنقوم نخطط لإطلاق نادي رياضي يتضمن كرة السلة، والطائرة والتايكوندو".

(آ)

ANHA