بعد أكثر من شهرين من العمل المتواصل جهّز مكتب الاتصالات برج "المعامل" في الريف الغربي لمدينة دير الزور.

البرج الذي تم تشغيله اليوم، يغطي الريفين الغربي والشرقي، بعد أن تم ترخيص أكثر من 100 صالة أنترنت.

وجاءت هذه الخطوة حسب مدير مكتب الاتصالات في مجلس دير الزور المدني، ياسر العيسى، لتخفيف الضغط على برج الصور، وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

المكتب لم يكتفِ بإيصال الأنترنت فقط، بل خفّض قيمة الميجا الواحدة من 12 دولار إلى 8، أي خفّضها بنسبة 20%، أو ما يعادلها بالليرة السورية، كون أن قيمة دفع الحزمة بالدولار الأمريكي.

ويذكر أن التسعيرة القديمة وصلت إلى 40 دولار أمريكي، عندما كانت خدمة الأنترنت عن طريق القطاع الخاص وبجودة رديئة.

(ع ص/م)

ANHA