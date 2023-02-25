تصدّع جدار السد في قليبان يثير قلق الأهالي

بُني في ناحية قليبان التابعة لشرنخ في عام 2009 سدّان على نهر هيزل وخمسة سدود على نهر روبوزك، ما أدّى إلى اختفاء أنواع عديدة من النباتات والحيوانات. ويشكّل بناء السدود التي دمّرت الطبيعة اليوم خطراً على حياة الناس.

وقيل قبل عامين إنّ هناك تسرّباً للمياه من جدران السدود الموجودة في قرية كرور، بليه، روبوزك وشويت بسبب بناء هذه السدود بالإسمنت الرخيص. وهذا ما يثير قلق سكان القرى المحيطة بهذه السدود، ويعرّض حياة 4 آلاف شخص يعيشون في المنطقة للخطر.

ومن بين هذه السدود سدّ كافشاكتبه الذي بُني قرب قرية نيروه التابعة لناحية قليبان. وتظهر المشاهد المصوّرة تصدّع جدار السدّ وتسرّب المياه من هذه الشقوق. وتشكّل المياه المتسرّبة والتي تثير قلق الأهالي خطراً على حياتهم. وكان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في شرنَخ، حسين كاجماز قد قدّم مقترحاً لوزارة الزراعة والغابات لتستجيب له. إذ كان قد قال: "هناك شكاوى جديّة من تشقّق جدار السد وتسرّب المياه من السد، الأمر الذي يمكن أن يتسبّب بغرق القرية، سلامة سكان القرية في خطر"، وطالب الوزارة بالردّ على مقترحه.

وعلى الرغم من المشاهد المصوّرة، ادّعت وزارة الزراعة والغابات في ردّها على مقترح كاجماز أنّه لا يوجد أي خطر.