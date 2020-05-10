تصعيدٌ هو الأول من نوعه منذ اتفاق أردوغان وبوتين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 15 عنصراً من القوات الحكومية قُتلوا في هجوم شنته مرتزقة تركيا على مواقع القوات الحكومية في الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأكد المرصد أن القوات الحكومية تمكنت من قتل 7 مرتزقة من "حراس الدين".

وأشار المرصد إلى أن المرتزقة التي تدعمها تركيا التي تقاتل ضمن غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" سيطرت على قرية طنجرة في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بالتزامن مع اشتباكات وقصف عنيف تشنه القوات الحكومية على المنطقة لإعادة السيطرة على القرية.

هذا وتعدّ هذه الحصيلة هي الأكبر والأعلى منذ بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل من روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس من العام الجاري ضمن منطقة ما تسمى بـ "خفض التصعيد".

(ش ع)