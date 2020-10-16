تصعيد تركيا في شرق المتوسط ينفد صبر أوروبا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم الجمعة، في تعليق على قمة المجلس الأوروبي الجارية في بروكسل، إن صبر أوروبا بدأ ينفد على ما يبدو مع تركيا وتصعيدها المتجدد في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وأضاف بيتساس في معرض حديثه الى محطة إي آر تي الحكومية اليونانية "يشير المناخ السائد إلى أن تركيا أثبتت عدم موثوقيتها، وحتى بعض الدول التي اعتقدت أن تركيا ستفعل ما قيل يتعارض مع التطورات في الأيام الأخيرة".

وأوضح بيتساس أن أثينا تسعى إلى الحصول على "مجموعة من الإجراءات والعقوبات حتى تفهم تركيا أن أوروبا مصممة على فرض عقوبات عندما تقتضي الضرورة لذلك"، مبينًا أنه بصرف النظر عن أوروبا، يجب إدانة تصرفات تركيا من قبل الولايات المتحدة وروسيا أيضًا.

ورحب بيتساس ببيان صادر عن المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، والذي تعهد فيه المرشح الديمقراطي "باستدعاء السلوك التركي الذي ينتهك القانون الدولي أو الذي يتعارض مع التزاماتها كحليف في الناتو" إذا تم انتخابه.

كما أشاد بيتساس بالعلاقة بين أثينا والإدارة الأمريكية الحالية، ووصفها بأنها "بناءة".

وأكد أن "موقف الولايات المتحدة بناء لكننا - من جانبنا - يجب أن نظهر رباطة جأشنا في الوقت الحالي لأن فترة الانتخابات الأمريكية يمكن أن تستخدمها تركيا بالتأكيد لإحداث اضطرابات مختلفة".

(م ش)