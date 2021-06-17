تصعيد متواصل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا.. وقتلى وجرحى من الأخيرة

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية والمدفعية صباح اليوم الخميس، مناطق في إحسم والبارة وابلين وبلشون وجوزف وابديتا وارنبا والفطيرة فليفل وبينين وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وأسفر القصف على أبديتا إلى مقتل مرتزقين من مرتزقة تحرير الشام بالإضافة لسقوط جرحى، وسط تحليق للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع في أجواء جبل الزاوية.

وعلى صلة، استهدفت قوات حكومة دمشق صباح اليوم، سيارة مدنية بصاروخ موجه، شرق الزيادية في سهل الغاب، ما أدى إلى احتراقها، ولا معلومات عن خسائر بشرية، حيث كانت السيارة مركونة على حافة الطريق.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها قوات حكومة دمشق على محيط نقطة تركية في قرية سرجة ضمن جبل الزاوية، لترد القوات التركية برفقة مرتزقة “الفتح المبين” باستهداف مناطق الأولى بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية في كفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

(ش ع)