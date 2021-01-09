تصعيد في إدلب.... قوات الحكومة تقصف مرتزقة تركيا

ونفّذت قوات حكومة دمشق، ليلة الجمعة -السبت، قصفًا صاروخيًّا على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينين دون ورود أي معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن القصف تزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء مناطق "خفض التصعيد".

هذا وقُتل أمس، عنصر من قوات حكومة دمشق قنصًا، على محور قرية الملاجة في ريف إدلب، وقُتل آخر من في القصف والاستهدافات التي شنتها مرتزقة تركيا على محاور في ريف اللاذقية، حيث قصف المرتزقة بقذائف الهاون محور قلعة شلف في جبل الأكراد، كما شهدت محاور عدة في جبل التركمان استهدافات متبادلة، بينما قصفت قوات حكومة دمشق قريتي شمروران وقرة جاغي في ريف اللاذقية الشمالي.

(آ س)