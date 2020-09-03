تصعيد بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

واستهدفت القوات الحكومية بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل وجبل الأربعين ومحيط أريحا وكنصفرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد أكد أن محاور في ريف حلب الغربي، شهدت مساء أمس، قصفًا واستهدافات متبادلة، بين القوات الحكومية، ومرتزقة هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفًا صاروخيًّا مكثفًا نفذته القوات الحكومية على كل من كفر عويد وبليون وسفوهن والفطيرة في "جبل الزاوية" بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف صاروخي نفذه مرتزقة "تحرير الشام" على مواقع للحكومة السورية في "جبل شحشبو".

(ي م)