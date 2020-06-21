تصعيد بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا في إدلب

وجرت اشتباكات عنيفة على محور بينين في ريف إدلب الجنوبي، بين مرتزقة تركيا من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، في محاولة تقدّم للأخيرة على مواقع الأولى، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع في أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب، تزامنًا مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء جبل الزاوية في ريف إدلب، حيث أطلقت صواريخ انفجرت فوق بلدة كفرعويد في جبل الزاوية.

(ش ع)