تصعيد عسكري للاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا

رصد مراسلو وكالتنا التطورات والتصعيد العسكري في شمال وشرق سوريا، وفيما يلي التسلسل الزمني للأحداث:

يوم السبت، 10 حزيران، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة على طريق قرية معراتة وناحية الأحداث بريف حلب، ما أسفر عن استشهاد 3 من مقاتلين من وحدات حماية الشعب وإصابة اثنين آخرين بحسب بيان للوحدات. وتم تشييعهم خلال مراسم أقيمت يوم الإثنين بحضور الآلاف من الأهالي في مزار شهداء مقاومة العصر بناحية أحرص في الشهباء.

القصف جاء تزامناً مع إصدار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً، أوضحت: "نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من داعش، وإحقاقاً الحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم مرتزقة داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة".

يوم الأحد، 11 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيلونية ومحيط ناحية تل رفعت في الشهباء بالقذائف المدفعية والهاون، بالإضافة إلى قرية بينة في ناحية شيراوا وقرى مرعناز وشوارغة والمالكية وتات مراش في ريف ناحية شرا في عفرين المحتلة بعشرات القذائف.

يوم الإثنين، 12 حزيران، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في تمام الساعة 11:55، دراجة نارية على طريق حلب في المدخل الجنوبي لمدينة كوباني ما أسفر عن 3 جرحى، وهم؛ محمد بهجت أيوب (25 عاماً)، خبات أدهم (28 عاماً) وعلاء عبد الرزاق (22 عاماً).

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصراً من القوات الروسية قتل، وأصيب 4 آخرون بجروح بليغة، في قصف بري تركي، استهدف رتلاً روسياً على طريق مزارع أم الحوش – حربل في ريف حلب الشمالي، بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق لطيران مروحي روسي في أجواء المنطقة.

في 13 حزيران أيضاً، قصفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط ناحية تل رفعت في الشهباء، ما أسفر عن تعطيب دبابة وإصابة أحد عناصر القوات. كما استهدفت مسيّرة للاحتلال نقطة أخرى لقوات حكومة دمشق في محيط قرية آقيبة في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة ما أسفر عن تعطيب دبابة.

كما استهدفت مسيّرة للاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

وواصل جيش الاحتلال التركي القصف على نقاط قوات حكومة دمشق في محيط قرية آقيبة، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر القوات.

في منبج، قصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في الريف الشمالي بالقذائف المدفعية والهاون.

كما قصفت طائرة استطلاع مذخرة تابعة للاحتلال حاجزاً لمجلس منبج العسكري في قرية درّج، حيث استشهد أحد مقاتلي المجلس، بحسب بيان للمركز الإعلامي.

وذكر البيان أن مسيّرة مذخرة للاحتلال التركي قصفت أيضاً نقطة لمقاتلي مجلس منبج العسكري في محيط جسر قرقوزاق شرق منبج، ما أسفر عن استشهاد أحد مقاتليه وإصابة آخر.

وفي ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، 13 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي محيط قاعدة القوات الروسية في قرية الوحشية في الشهباء لكن لم ترد معلومات واضحة عن نتائج القصف.

يوم الأربعاء، 14 حزيران، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، قرية شوارغة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة، في حوالي الساعة 00:30 ما أسفر عن إصابة اثنين من قوات حكومة دمشق.

كما استهدفت مسيّرة للاحتلال التركي محيط قرية بينة التابعة لناحية شيراوا، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات حكومة دمشق.

إضافة إلى أن مسيّرات الاحتلال التركي قصفت مرتين على التوالي صباح يوم الأربعاء نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط ناحية تل رفعت، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر وإصابة اثنين آخرين.

كما استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي محيط قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا، ما أسفر عن أضرار مادية.

في منبج، استشهد 5 من مقاتلي قوّات مجلس منبج العسكري وأُصيب اثنان آخران في هجوم لطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي أثناء محاولتهم إنقاذ طفلين أُصيبا بقذائف مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال واستهدفت مزرعة في قرية الدندنية شمال غرب مدينة منبج. بالإضافة لمقاتل اخر في قصف شمال منبج

كما قصفت طائرة مسيّرة للاحتلال منزلاً في قرية عرب حسن، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

كما شن جيش الاحتلال التركي هجمات بالمسيّرات على قرى صوغانكه وبينة وشوارغة في ناحتي شيراوا وشرا، أسفرت عن أضرار مادية، واندلاع النيران في الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى قصف قرية معلق ومخيم عين عيسى في ناحية عين عيسى بالمدفعية الثقيلة.

قصف جيش الاحتلال التركي في 14 حزيران محيط الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وتربه سبيه بالقرب من مجبلة الأسمنت في قرية شورك، ما أسفر عن 4 إصابات وأضرار مادية في السيارات المارة على الطريق.

كما قصف الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الخالدية وطريق M4 الدولي في الريف الغربي لناحية عين عيسى، إلى جانب استهداف قرية منغ في مقاطعة الشهباء.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت تزامناً مع هذا التصعيد تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيّرة والحربية التابعة للاحتلال التركي.

مستجدات متصلة

يأتي هذا التصعيد في وقت قالت فيه وكالة روسية يوم الأربعاء إن نواب وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) سيجتمعون في العاصمة كازاخستان أستانا يوم 21 حزيران.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن مسوّدة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا باتت جاهزة.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية يوم الثلاثاء، 13 حزيران "أن 22 جندياً أصيبوا إصابات متفاوتة جراء حادثة تعرضت لها مروحية، الأحد، في شمال شرق سوريا، عشرة منهم نقلوا خارج منطقة الشرق الأوسط لتلقي العلاج في منشآت طبية".

كما أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (الكريلا) بأن مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان تعرضت للقصف 85 مرة خلال الفترة الممتدة فيما بين 10-11-12 حزيران، ما يشير إلى التصعيد العسكري الممنهج الذي يقوم به الاحتلال التركي ضد الكرد في روج آفا وباشور كردستان.

(د)

ANHA