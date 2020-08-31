تصعيد عسكري بين الهند والصين

وأوضح الجيش الهندي في بيان، أن قوات من الجيش الصيني خرقت التوافق السابق الذي جرى التوصل إليه في مباحثات عسكرية ودبلوماسية، وتابعت: "تمكنت القوات الهندية من وقف التحركات العسكرية الصينية على حدودها، ومنعتها من تغيير الحقائق على الأرض".

وكانت، الهند والصين عقدت عدة جولات من المشاورات العسكرية والدبلوماسية عقب الاشتباكات التي جرت في منتصف يونيو الماضي وخلفت 20 قتيلًا وعشرات الجرحى في صفوف القوات الهندية.

هذا، ويشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية دارت اشتباكات بسيطة بين القوتين الآسيويتين الكبيرتين على طول الحدود بينهما والممتدة على طول 3500 كيلومترًا، وخصوصًا في منطقة "لاداخ" المرتفعة في شمال الهند.

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ، الواقعة غرب الهند وأروناشال براديش الواقعة في الشرق، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هُزمت فيها القوات الهندية.

(ي م)