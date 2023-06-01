تصاعد ردود الفعل حيال قرار حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان

تتصاعد رود فعل أهالي شمال وشرق سوريا حيال اتخاذ السلطات التركية قرار حظر لقاء القائد عبد الله أوجلان بعائلته ومحاميه لمدة 6 أشهر أخرى. فبعد مجالس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، أدلت مجالس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة ببيان للرأي العام.

البيان قرئ أمام مجالس عوائل الشهداء، في ناحية تل تمر من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، جنار الصالح، وفي ناحية الدرباسية من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية سالم السالم، وفي مدينة الحسكة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة فاطمة علي؛ وفي مخيم سري كانيه من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء أمل سينو، بحضور العشرات من أسر الشهداء.

وأوضح بيان عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة أن دولة الاحتلال التركية تحاول كسر إرادة شعب المنطقة من خلال تدخلها في شؤون المنطقة وضغوطاته على إرادة الشعوب في كل مكان وآخرها على مخيم مخمور، تزامناً مع انتهاء الانتخابات التركية واستمرار أردوغان في سياساته القمعية.

وأكد البيان: "كما انتصرت إرادتنا في جبال كردستان وفي روج آفا وشنكال ستنتصر إرادة الشعب في مخمور".

وبيّن البيان: "أن ممارسات دولة الاحتلال التركية القمعية، تأتي استمراراً للمؤامرة الدولية على الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان منذ 25 عاماً، حيث مارست دولة الاحتلال التركية طيلة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان كافة أنواع الانتهاكات، منتهكة كافة الأعراف والقوانين الدولية، وأشد العقوبات قسوة بحق القائد وحرمانه من أبسط حقوقه داخل السجن".

وأوضح البيان أنه ليس خافياً ولا غريباً على أحد، أساليب الدولة التركية بحق الشعب الكردي الذي يناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة والعيش بكرامة ضمن الأسرة الدولية، وما يمارس في إمرالي يعد انتهاكاً صارخاً لكل العهود والمواثيق الدولية ولكل الشرائع والقوانين الإنسانية.

وأكد بيان عوائل الشهداء: "أن هدف دولة الاحتلال التركي، هو شل حركة الحرية وكسر مقاومة شعبنا وإبعاد الشعب الكردي عن فكر الحرية والعيش الكريم؛ مع اقتراب مئوية الجمهورية التركية يحاول أردوغان استكمال مشروعه الاحتلالي لقضم مساحات واسعة من أراضي المنطقة وإعادة سنوات الهيمنة العثمانية إلى أذهان شعب المنطقة، بالتزامن مع ممارسة أساليب الحرب الخاصة على الشعب الكردي وقائده صاحب مشروع أخوة الشعوب، من خلال فرض العزلة عليه وعدم السماح لمحاميه وعائلته باللقاء به".

ودعا البيان: "كافة المنظمات الإنسانية بوقف ممارسات وانتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، وكف يد النظام التركي الفاشي من العبث بمصير الشعوب".

وبيّن البيان أن العزلة المشددة بحق القائد عبد الله أوجلان هي عزلة على الحرية والسلام والديمقراطية وعزلة على مطالبي الحرية، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل سريع لفك العزلة المفروضة على القائد.

وشدد البيان على ضرورة أن يخرج كافة أحرار العالم ومناصري الشعوب المظلومة من صمتهم إزاء ما يحصل في إمرالي.

وأكدت عوائل الشهداء عبر بيانها: "إننا على عهدنا مع القائد، وسنبقى في الساحات، وكلنا قناعة بأن لا حرية لنا بدون حرية القائد".

(كروب/م ح)

ANHA