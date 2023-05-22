تصاعد ردود الفعل المناهضة لمحاولات الجيش العراقي محاصرة مخيم مخمور

تتوالى ردود الفعل في شمال وشرق سوريا، المناهضة لمحاولات الجيش العراقي محاصرة مخيم مخمور، والفعاليات المساندة والداعمة لمقاومة قاطني المخيم، حيث، شهدت مناطق متفرقة منها فعاليات ونشاطات مختلفة منها في "الشهباء، كوباني".

وفي هذا سياق نظمت اليوم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مقاطعة عفرين والشهباء، مسيرة داعمة لمقاومة قاطني مخيم مخمور، في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وتجمّع المئات من الشبيبة على الطريق الواصل بين ناحية الأحداث وقرية معراته، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها" بروح الفدائية سننتصر في معركة الحرية"،" عاشت مقاومة مخمور"،" لا للأنظمة الفاشية".

انطلقت المسيرة لتصل إلى حديقة ناحية الأحداث، لتتحول وقفة جماهيرية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ليتخللها كلمة لحركة الشبيبة الثورية، ألقيت من قبل عبد القادر محمود.

تحدث فيها عما تعرض له قاطنو مخيم مخمور على مدار 3 عقود المنصرمة، من محاولات تضيق الخناق، ومحاولات إنهاء وجودهم في المخيم من قبل السلطات العراقية، وكذلك من قبل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأشار إلى ما عاناه قاطنو المخيم، جراء تلك الممارسات التي أدت الى استشهاد عدد من الأطفال جراء لدغات، وإضافة الى استشهد عدد من كبار السن لعدم استطاعتهم الوصول للمستشفيات".

وأكد في ختام كلمته، على دعمهم لمقاومة قاطني مخيم مخمور ضد محاولات الجيش العراقي، وضد من تسول له نفسه الاعتداء على المخيم.

وفي مدينة كوباني، ندد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بمحاولات الحصار، عبر بيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي، في الإقليم، روناهي أحمد.

وقال البيان في مستهله "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان مخيم مخمور، والذين فروا بسبب إرهاب دولة الاحتلال التركي، من جهتها تحاول حكومة بغداد تطويق المخيم بأسوار وأبراج مما تزيد من معاناة سكان المخيم الذين يعانون من ظروف إنسانية قاسية منذ سنوات".

ونوه البيان أن محاولات الجيش العراقي لمحاصرة المخيم، تتنافى مع القيم والأخلاق، داعية الحكومة العراقية العمل على تلبية احتياجات قاطني المخيم عوضاً من تشديد الحصار.

وأكد البيان، على دعم أسر الشهداء في إقليم الفرات لمقاومة قاطني مخيم مخمور.

(كروب/أم)

ANHA