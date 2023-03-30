تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بعد اعتقال روسيا صحفياً أمريكياً

وقالتِ المتحدثةُ باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن واشنطن تشعر بقلق بالغ بعد احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مشددةً على أن استهداف المواطنين الأمريكيين من قبل الحكومة الروسية يعتبر أمراً غير مقبول.

من جانبها، أعلنت موسكو أنها ستسمح للولايات المتحدة بالوصول القنصلي إلى غيرشكوفيتش، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لرويترز إن الجانب الأمريكي طلب من خلال القنوات الدبلوماسية الوصول إلى مواطنها الذي تم اعتقاله بتهمة التجسس.

وفي وقت لاحق دعت واشنطن الأمريكيين المقيمين في روسيا للمغادرة، محذرة في الوقت نفسه من عدم السفر إليها بعد حادثة الاعتقال هذه.

(سـ)