تصاعد التوتر بين أنقرة وموسكو وسعي أمريكي الى تخفيف عدد قواته في كوريا الجنوبية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التوتر الحاصل بين موسكو وأنقرة وسعي ترامب الى تخفيف عدد قواته في شرق آسيا.

ذا ناشيونال: يرى المحللون حدوث تصاعد جديد بين روسيا وتركيا في سوريا

تحدثت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية عن احتمال تصاعد بين روسيا وتركيا وقالت: "أثارت الهجمات في شمال سوريا مخاوف من فقدان هدنة هشة مدتها أربعة أشهر وسط تزايد الخطر من أن الصراعات في أجزاء أخرى من العالم يمكن أن تؤثر على الاتفاق التركي الروسي.

وشهدت الأسبوع الماضي انفجار قنبلة على جانب الطريق على الطريق السريع أدت إلى إصابة عناصر دورية روسية تركية مشتركة تعمل بموجب وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة إدلب.

وبعد ساعات من هجوم يوم الثلاثاء، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية عبر شمال غرب سوريا.

في اليوم التالي، ورد أن الطائرات الروسية قصفت الباب، وقال محللون إن الضربة ربما كانت رداً على تورط تركيا في النزاع الليبي، حيث، كما في سوريا، تدعم موسكو وأنقرة الأطراف المتعارضة.

وقال خبير الشرق الأوسط ومحلل السياسة الخارجية الروسية في مجلس الشؤون الدولية الروسية أليكسي كليبنيكوف، إن الهجمات على الدوريات في إدلب يمكن أن تمنح روسيا سبباً مشروعاً للضغط على تركيا لكبح جماح مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم لكن موسكو تعتبرهم إرهابيين.

وقال "إذا لم تفعل تركيا ذلك، فقد تقوم روسيا بعملية محدودة".

وقالت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية في سوريا دارين خليفة : "كانت استراتيجية روسيا والنظام تجاه إدلب استراتيجية عسكرية تدريجية، تضرب وتتوقف وثم توافق على وقف إطلاق النار مع الأتراك وتتوقف مؤقتاً للحظة ولكن هناك دائماً أسباب لكسر وقف إطلاق النار مرة أخرى".

وأضافت في نهاية المطاف، فإن وقف إطلاق النار هذا، سيبدأ في التآكل وطالما كانت هناك اختلافات جوهرية، فإن وقف إطلاق النار سيكون دائمًا في خطر.

وقال السيد كليبنيكوف إن الضربة الجوية في الباب، والتي قالت وسائل الإعلام التركية أنها نفذتها طائرات روسية، يبدو أنها رسالة إلى تركيا بأن روسيا لا تحب كيف تتصرف أنقرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحربين أصبحت "أكثر تشابكاً".

وقالت دارين خليفة إن الضربة قد تكون ردة فعل على تصاعد تركيا في ليبيا وقد تكون أيضاً رد فعل على الهجوم على الدورية المشتركة على الطريق الدولي".

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تدرس تقليل عدد قواته في كوريا الجنوبية

صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى إن إدارة ترامب تقليل عدد قواته في كوريا الجنوبية وقالت: " تأتي خيارات تقليل الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وسط محادثات متوترة بشأن تقاسم التكاليف، بدأ الانسحاب الجزئي الأمريكي من ألمانيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت للبيت الأبيض خيارات لتقليل الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، حيث لا يزال البلدان على خلاف بشأن طلب الرئيس ترامب من سيول زيادة المبلغ الذي تدفعه للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون قامت بمراجعة هيكل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كجزء من إعادة مراجعة أوسع لكيفية إعادة التمركز وتقليل النشرات العسكرية في جميع أنحاء العالم".

التايمز: اليابان تبني عسكريًا لمواجهة التهديد الصيني

وأما عن المواجهة بين الصين واليابان قالت صحيفة التايمز البريطانية" تتسابق اليابان لبناء قواتها المسلحة في مواجهة زيادة النفوذ السياسي والعسكري من قبل الصين، حتى في الوقت الذي تكافح فيه للتوفيق بين الطموحات القومية لرئيس وزرائها ومطالب دستورها السلمي.

وفي كتاب دفاعي، عبرت حكومة شينزو آبي عن قلقها المتزايد بشأن الصين والحاجة الملحة لتطوير قوات الدفاع عن النفس، كما طلب استدعاء الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وهي تدين إرسال بكين للسفن بشكلٍ شبه يومي إلى مناطق حول الجزر المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اليابان لكن الصين تطالب بها.

وقال الكتاب: إن الأمر مختلف تمامًا عن الماضي، تواصل الصين بلا هوادة محاولاتها الأحادية لتغيير الوضع الراهن".

(م ش)