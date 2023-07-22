تصاعد التوتر الأميركي الإيراني والانقسام وصل إلى صفوف الجيش الإسرائيلي

تناولت الصحف والمواقع العالمية اليوم السبت، التوترات بين طهران وواشنطن وتعمق الانقسام في إسرائيل.

الولايات المتحدة تحشد عسكرياً في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران

قال الجيش الأميركي إنه سيرسل سفناً حربية ومشاة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لردع إيران عن الاستيلاء على مزيد من السفن في المنطقة، حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

كان حلفاء الشرق الأوسط يضغطون على الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد لمواجهة إيران، التي استولت - في غضون أسبوع من هذا الربيع - على ناقلتين، إحداهما تحمل النفط الخام الكويتي إلى هيوستن لصالح شركة شيفرون.

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إحباطها بشكل خاص من عدم وجود رد أميركي على استيلاء إيران على الناقلات في وقت سابق من هذا العام، ودعت البنتاغون إلى إرسال المزيد من القوات إلى الخليج العربي.

أرسلت الولايات المتحدة سلسلة من القوات إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية لثني القوات العسكرية الإيرانية عن تعطيل السفن التجارية التي تتحرك عبر المنطقة.

حتى مع التحركات الجديدة، سيكون الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط أصغر بكثير من القوة المنتشرة هناك خلال حربي العراق وأفغانستان، لأن البنتاغون سعى في السنوات الأخيرة إلى تحويل تركيزه الاستراتيجي نحو الصين وروسيا. لكن الإجراءات الإيرانية، بما في ذلك تهديداتها الأخيرة للشحن في الخليج، دفعت البنتاغون إلى إعادة القوات إلى الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، صعّدت المقاتلات الروسية من مضايقتها للطائرات الأميركية فوق سوريا، فيما قال مسؤولون أميركيون إنه يبدو أنه محاولة من موسكو للضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من المنطقة. ويقول مسؤولون أميركيون إن الإيرانيين يشاركونهم هذا الهدف.

الانقسام الداخلي في إسرائيل وصل الجيش

يشير رفض مئات الطيارين وضباط القوات الجوية للخدمة التطوعية الاحتياطية إلى الخلاف غير المسبوق الذي يحوم حول المجتمع الإسرائيلي الناتج عن خطة الإصلاح القضائي للحكومة، حسب تحليل لموقع المونيتور الأميركي.

وتشهد إسرائيل واحدة من أكثر الأزمات الداخلية دراماتيكية منذ إنشائها قبل 75 عاماً، حيث وصل الانقسام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب خطة الإصلاح القضائي التي قدمتها حكومة نتنياهو، حيث يخطط أكثر من 500 طيار احتياطي في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو عدد كبير من قوتها العملياتية، لرفض الخدمة احتجاجاً على تحييد الحكومة لسلطة المحكمة العليا.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للمونيتور: "كل ما يتبقى لحزب الله وإيران لفعله الآن هو الابتهاج. ليس عليهم فعل أي شيء. اليهود يهزمون أنفسهم".

(م ش)