ترياكي: بحسب النتائج أردوغان سيهزم في الجولة الأولى

وعقد المتحدث باسم مركز تنسيق مراقبة الانتخابات لحزب الشعوب الديمقراطي وممثل اللجنة العليا للانتخابات محمد رشدي ترياكي مؤتمراً صحفياً في المقر العام لحزب الشعوب الديمقراطي حول نتائج الانتخابات وأمن الانتخابات.

’أصوات أردوغان تتراجع‘

وقال ترياكي في المؤتمر الصحفي: "كما قلت سابقاً إنه في الساعة الـ 18:30 قالوا إن نسبة أصوات أردوغان هي 59.4 %. لكن بعد ثلاث ساعات قالوا إن النسبة بلغت 50.97. ونسبة أصوات كليجدار أوغلو 33 في المائة في الساعة الـ 6:30 مساءً ، وفقًا لبيانات وكالة الأناضول ، و 43.22 في المائة وفقًا للبيانات الساعة الـ 9:30 مساءً. أي في غضون 3 ساعات ، ارتفع معدل تصويت السيد كليجدار أوغلو بنسبة 10 في المائة.

وقالوا إن التحالف الجمهوري سيحصل على 330 مقعداً في البرمان، لكن وفقًا لبيانات وكالة الأناضول، تبلغ هذه النسبة حوالي 313، أصوات أردوغان تتراجع. في السابق أظهروا وكأن عدد مقاعدنا هي صفر، لكنهم الآن يظهرون أن العدد بلغ 60.

‘وكالة الأناضول ستضطر للكشف عن الأرقام الحقيقية‘

في غضون ساعات قليلة سنرى أن وكالة الأناضول ستكشف عن الأرقام الحقيقية. أود أن أقول رقماً عاماً، منذ البداية وحتى الآن، يضيفون 10 % على أصوات حزب العدالة و 5 % على أصوات حزب الحركة القومية.

سنرى معاً أن التحالف الجمهوري سيحصل على أكثر من 300 مقعد. نحن نعلم أن الروح المعنوية لبعض مواطنينا الذين يشاهدون النتائج على التلفزيون ليست جيدة. يتصلون بنا ويسألون باستمرار. أقول مرة أخرى: على الجميع توخي الحذر، أنا متأكد من أننا سنستيقظ صباحاً في تركيا أخرى ، وسنرى معاً أن النتائج ليست على هذا النحو. وكالة الأناضول ووسائل الإعلام والعاملون فيها والقنوات التلفزيونية الداعمة للحكومة يجب أن تكشف عن النتيجة الحقيقية.

’يسعون إلى تأخير النتائج من خلال تقديم الاعتراضات‘

نحن لا نعرف الأرقام بالكامل، ولكنهم يعترضون على نتائج معظم الصناديق، في أنقرة وإسطنبول وإزمير. لا أستطيع أن أخبركم بالأرقام، لأنه ليست لدينا أية بيانات. ولكننا نعلم أنهم يعترضون على الكثير من الصناديق، ويؤخرون صدور نتائج فرز الأصوات".