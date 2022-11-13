ترشيداً لاستهلاك الطاقة.. تركيب عدادات كهربائية ذكية في ريف الطبقة

وفي لقاء مع وكالتنا، قال الإداري في مكتب الطاقة التابع للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زياد رستم، إن "مشروع تركيب العدّاد الإلكتروني الذكي جاء لحماية والحفاظ على المنظومة الكهربائية، سواء من مجموعات التوليد بعنفات سد الفرات ومحطات التحويل الكهربائية وخطوط نقل القدرة، بعد التهالك الذي أصاب البنية التحتية للطاقة الكهربائية، والتي لم يُجرى أي تحديث لها منذ عام "2011.

وأشار زياد رستم "أنه تم التحضير ودراسة مشروع تركيب العدادات الكهربائية منذ أكثر من عام، بهدف حماية الشبكات الكهربائية من الاستجرار غير المشروع، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إلزامياً وبشكل عادل على جميع الأهالي والمستفيدين".

موضحاً "المشروع حالياً في مرحلته التجريبية، وتم توريد 4 آلاف عداد إلكتروني ذكي من قبل مكتب الطاقة التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وتم تركيبها في بلدة الجرنية و18 قرية تابعة لها، وذلك بالتنسيق مع لجنة الطاقة في مدينة الطبقة منذ مطلع شهر تشرين الأول الفائت".

وعن آلية عمل العدادات الكهربائية الذكية، قال رستم "العداد مسبق الدفع، يتم شحنه للمرة الأولى بشريحة إلكترونية بكمية 300 كيلو واط في الساعة، وبشكل مجاني، مقدّم من مكتب الطاقة، وهذه الكمية كافية لاحتياجات واستهلاك أسرة متوسطة الدخل".

وتابع "قبل انتهاء الشحن، يصدر العداد ضوء إشارة وصوت إنذار لتنبيه المشترك بأن الكمية أصبحت قليلة ويجب عليه إعادة شحنها تلافياً لانقطاع التيار عن المشترك".

وأردف "في المرة الثانية يتم شحن العداد الذكي عبر التوجه إلى مركز الكهرباء في المدينة، ويُزوّد المشترك بالكمية التي يحتاجها، على أن يتم استهلاكها بفترة غير محدودة، وذلك بهدف إزالة الضغط عن المحطات والشبكات الكهربائية".

وذكر رستم أن "قيمة الجباية هي 25 ل.س لكل كيلو واط أي ما يعادل 7500 لكل 300 كيلو واط في الساعة، وهو مبلغ رمزي مقارنة مع ساعات التشغيل للتيار الكهربائي والتي ارتفعت في بلدة الجرنية بعد تركيب العداد الإلكتروني من 4 ساعات إلى 12 ساعة".

ونوّه رستم "العدادات الالكترونية الذكية لها ميزات أخرى تساعد في عملية تخفيف الفاقد الكهربائي وضبط عمليات التعدي والسرقة غير المشروعة على الشبكات الكهربائية، وسيلمس المشترك الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها العداد الذكي تدريجياً".

كما أشار "بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية للمشروع، سيتم تقييم عمل العدادات الإلكترونية وملاحظة العيوب والنواقص لتلافيها في الكميات التي ستُورّد في الفترات المقبلة".

وفي ختام حديثه، أكد زياد رستم، "أنه تم النقاش وأخذ موافقة الإدارة الذاتية لاستيراد 30 ألف عداد كهربائي إلكتروني، ستوزع على كافة مدن وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا، ونطمح أن يكون عام 2023 مركزاً على تركيب العدادات وذلك للحفاظ على البنية التحتية للطاقة الكهربائية".

(خ)

ANHA