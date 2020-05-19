ترميم واستبدال خطوط الصرفي الصحي ومد شبكة جديدة شرقي قامشلو

تواصل بلدية الشعب في مدينة قامشلو تنفيذ أعمالها الخدمية ضمن المدينة، في إطار مشاريع النصف الأول للعام 2020، والذي يضم الربع الأول والثاني، كتنظيف نهر جقجق وترحيل القمامة من مكب "ناف كوري"، لتحويلها فيما بعد إلى غابة اصطناعية، وترميم واستبدال خطوط الصرف الصحي القديمة.

وبموجب الشكاوي الواردة لبلدية الشعب، باشرت بترميم واستبدال خطوط الصرفي الصحي على الحزام الشمالي في مدينة قامشلو، نتيجة حدوث اهتراءات وردم في قساطل الصرف الصحي، وتجمع مياه المجاري في بقعة كبيرة، مما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة.

ويبلغ طول المشروع الذين ينفذ من قبل بلدية الشعب 80م، وعمق 3.5، ويتم وضع قساطل قطرها 40 سم.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة قامشلو كبرئيل شمعون أوضح بإن عملية ترميم وصيانة الصرف الصحي في الحزام الشمالي تتم بحذر نتيجة وجود خطوط المياه الشرب.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأسبوع القادم.

وفي نفس السياق باشرت بلدية الشعب بتمديد مجاري الصرف الصحي ضمن المناطق غير مخدمه في حي جودي (قناة السويس) شرقي مدينة قامشلو، ومن المقرر أن يتم مدّة شبكة بطول 250م.

(لـ م- ب ح/أ ب)

ANHA