ترميم وافتتاح 4 مدارس في ناحية عامودا

والمدارس التي تم ترميمها وافتتاحها هي كل من مدارس قرى "دوكر وكوندور وخرب خوي وبور سعيد" في ناحية عامودا.

تم افتتاح المدارس ضمن حفل حضره الأهالي وعضو بيت الإيزيديين في إقليم الجزيرة والرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة ومجلس ناحية عامودا، ومؤتمر ستار وأعضاء من برنامج الخدمات الأساسية في سوريا.

وأقيم الحفل أمام المدرسة في قرية دوكر التابعة لناحية عامودا. وفي حديثه في الحفل، رحب محمد صالح عبدو، الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة ، بالضيوف وشكر برنامج الخدمات الأساسية في سوريا لتقديمها الدعم للمدارس، قائلاً: "لقد وعدنا البرنامج بثلاث سنوات أخرى لتقديم الخدمات في ترميم المدارس في منطقة الجزيرة ".

وأشار عبدو إلى أنه يجري تجديد 7 مدارس أخرى في ناحية عامودا ومدينة قامشلو.

فيما شكر إلياس سيدو ، عضو مجلس بيت الإيزيدي بإقليم الجزيرة ، الجانبين على جهودهما في بناء المدارس الأربع، مؤكداً أنّ التعليم هي الأسس التي تبنى عليها المجتمعات المتقدمة، لذا يجب زيادة الاهتمام بالمدارس وقطاع التعليم بشكل عام.

وفي حديثه خلال حفل الافتتاح ، صرح أحمد البردى ، العضو المنسق لبرنامج الخدمات الأساسية في سوريا (USAID) ، أنهم يعملون في إقليم الجزيرة منذ 7 أشهر ، مضيفًا: "برنامجنا يعمل بشكل عام في شمال وشرق سوريا ، ويتركز عملنا على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والمياه والتعليم".

وفي ختام الكلمات افتتحت المدارس من قبل أهالي قرية دوكر، ووزعت روهات خليل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم الحقائب المدرسية على الطلاب.

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ANHA