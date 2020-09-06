ترميم الطرق في تربه سبيه وجل آغا

قامشلو

وتأتي عملية ترميم الطرق المتضررة ضمن ناحيتي تربه سبيه وجل آغا في إطار المشاريع الخدمية التي باشرت بها بلديات مقاطعة قامشلو.

البدء بترميم الطرق المتضررة في ناحية تربه سبيه

وكان من المقرر البدء بعملية ترميم الطرق في ناحية تربه سبيه ضمن الربع الثاني من العام، إلا أن نقص الآليات حال دون ذلك.

عبد الغني جمعة الإداري في المكتب التنفيذي في بلدية تربه سبيه أشار إلى أنهم سيباشرون بالعمل قبل حلول فصل الشتاء.

وبيّن جمعة وجود تنسيق بين المكتب التنفيذي وكومينات الناحية، وقال: "تم تشكيل لجنة من أجل صيانة وترميم الطرق الأكثر تضررًا، والطرق التي تخدم البلدات، ومن ثم سيتم صيانة الطرق الفرعية".

ونوه جمعة أنهم تمكنوا من ترميم الأماكن المتضررة ضمن الشارع العام في ناحية تربه سبيه، وسيباشرون بالطرق الفرعية، وقُدّرت كمية المجبول الإسفلتي ب 500 م.

بلدية جل آغا تباشر بتنفيذ أعمال خدمية

ونفذت بلدية الشعب في ناحية جل آغا جملة من المشاريع ضمن خطتها السنوية، تضمنت صيانة وترميم الطرق داخل الناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى المباشرة بعدة أعمال خدمية أخرى قبل حلول فصل الشتاء.

وباشرت اللجان الفنية والخدمية في بلدية الشعب في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو بترميم وصيانة الطرق المتضررة داخل الناحية وفي القرى التابعة لها بمادة الإسفلت والحجر المكسر والبقايا، كقرية كرهوك وشبك وخراب باجار.

وبحسب اللجنة الفنية في بلدية الشعب في جل آغا، بلغ طول الطرق التي تم صيانتها وترميمها حوالي 15 كم.

كما قامت بعدة أعمال خدمية أخرى في القرى التابعة لناحية جل آغا، حيث وسّعت شبكات المياه في قرية صفا وكفري دنا، وبناء جسور وعبارات صندوقية في قريتي باديان وباكروان وقرية لودكا، بالإضافة إلى صيانة مجاري الصرف الصحي في ناحية جل آغا.

(ك إ /سـ)

ANHA