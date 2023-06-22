ترميم المدارس التي تضرّرت خلال الزلزال

بحسب المعلومات التي تلقيناها من نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربيّة والتعليم في عفرين والشهباء، فاضل جاويش، فقد أسفر زلزال 6 شباط عن تضرّر 4 مدارس ومبنى المعهد في الشهباء، وتمّ تأجيل ترميم هذه المدارس نظراً لاستمرار العام الدراسي ونصب خيم في باحاتها، وما إنّ انتهى العام الدراسي 2022-2023 حتّى سارعت هيئة التربيّة والتعليم وبالتعاون مع بلديّة الشهباء للاستعداد والتحضير لترميمها.

وأشار نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في عفرين والشهباء، فاضل جاويش إلى أنّهم بدأوا بعملية الترميم ويخطّطون إلى الانتهاء منها خلال العطلة الصيفيّة.

كما لفت جاويش إلى محدوديّة إمكانياتهم وتعاون بلدية المنطقة معهم ومساعدتهم في استكمال ترميم المدارس.

فيما كشف عضو بلدية إقليم عفرين والشهباء، محمود رشيد أنّهم يساعدون هيئة التربيّة والتعليم بكلّ إمكانياتهم ويقدّمون لها المواد المتوفّرة لديهم.

(ر)

ANHA