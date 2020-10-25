تركيّا تتعمّق في أزمتها الاقتصاديّة...آلاف الشّركات تغلق أبوابها

وزاد في تركيا عدد الشركات التي أغلقت بشكل مضطرد منذ عام 2015، إذ يشار إلى أنّ 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة، والتي أغلقت في الفترة من يناير إلى سبتمبر كانت "شركات مساهمة".

وأغلب تلك الشركات المساهمة، كانت تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية.

وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أنّ "قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا منذ 9 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 132 ملياراً و207 ملايين ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 ملياراً و322 مليوناً فقط.

(آ س)