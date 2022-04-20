تركيا وPDK يتحركان في جنوب كردستان وداعش في شمال وشرق سوريا

شهدت الأيام الماضية احداثاً متسارعة، وبشكل خاص في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا وشنكال، حيث أطلقت دولة الاحتلال التركي وبمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات واسعة ضد مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، هذا الهجوم كان مخطط له مسبقاً، حيث كشفت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني في 26 آذار، معلومات حول وجود مخطط مشترك بين دولة الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني لشن هجوم على مناطق الدفاع المشروع.

الهجوم التركي في 18 نيسان الجاري بدأ بقصف مكثف عبر الطائرات على قرية كاموران الواقعة في ناحية جمانك التابعة لمحافظة دهوك، وتل أف أم (FM) ومحيط سرغل الواقع في منطقة زاب، وتل هكاري الواقع في منطقة متينا، تل جودي، تل آميدية، وساحة ورخليه الواقعة في منطقة آفاشين، وساحة تل جهنم، وكونيشكا، وكوروجاهرو، والشهيد شاهين، كاركر، وشكفتا برينداران، وساجا، وجمجو وسيدا التابعة لمنطقة زاب، وساحة الشهيد شاهين، وادي شيفي، وكاركر، كوروجاهرو وسيدا 27 وتل الشهيد شريف الواقع في منطقة خاكورك.

أعقب الهجوم الجوي التركي هجوم بري من القواعد التركية الموجودة في باشور كردستان، وعمليات نقل الجنود من تلك القواعد وعبر الطائرات إلى مناطق الدفاع المشروع، بمشاركة الديمقراطي الكردستاني، وتصدت قوات الدفاع الشعبي للهجمات المشتركة وعلى إثرها دارت اشتباكات عنيفة هناك.

وفي نفس الوقت الذي شن جيش الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني هجمات واسعة ضد مناطق الدفاع المشروع، أقدمت قوات من الجيش العراقي على مهاجمة حاجز لقوات آسايش إيزيدخان في قرية دوكور بمنطقة سنوني في شنكال، وتصدت آسايش إيزيدخان للهجوم مما أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين، وبنتيجتها أصيب مدني بجروح. ومن ثم قام الجيش العراقي بإرسال قوة من الجيش إلى وادي شيلو وسكينى مكان تواجد مركز وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة الإيزيدية، وبعد وصول الجيش العراقي إلى الوادي بدأ بإطلاق النار باتجاه مراكز الـ YBŞو الـ YJŞ، كما ردت الوحدات على الهجمات واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

بالتزامن مع الهجمات التي تعرضت لها مناطق الدفاع المشروع، كثف جيش الاحتلال التركي من هجماته ضد مناطق شمال وشرق سوريا وبالتحديد ضد مناطق تل تمر وزركان وعين عيسى. بالإضافة لحشد المرتزقة على طول الشريط الحدودي بين المناطق المحتلة ومناطق شمال وشرق سوريا.

كما وتحركت عقب الهجمات المشتركة ضد مناطق الدفاع المشروع خلايا مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، حيث فجّر مجهولون (يعتقد أنهم خلايا لداعش) عبوة ناسفة بسيارة تابعة لمجلس الرقة العسكري في 18 نيسان، أثناء قيامها بدورية بالقرب من طريق الرومانية شرق مدينة الرقة، حيث أُصيب خلالها اثنين من المقاتلين بجروح تمّ نقلهم إلى المشفى وحالتهم الصحية مستقرة، وتحركت ايضاً الخلايا النائمة التابعة لمرتزقة داعش في مخيم الهول، وقامت بقتل 3 نساء.

كما عثر على عبوة ناسفة في مركز مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، يوم أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل أصدر مرتزقة داعش إصداراً صوتياً أعلنت من خلاله، إعلان ما يسمى بعملية الثأر لمتزعميه أبو بكر البغدادي والقرشي، اللذين قتلا في المناطق المحتلة من قبل تركيا في سوريا، تحت اسم "غزوة الشيخين".

ويوم أمس الثلاثاء، ألقت القوات الخاصة في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا القبض على متزعم لمرتزقة داعش، كان ينفذ عمليات اختطاف ويخطط لهجمات واغتيالات في منطقة الهول، وضبطت بحوزته وثائق ومعدات تقنية إضافة لأسلحة.

(م)

ANHA