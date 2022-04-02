تركيا ومرتزقتها يواصلون اختطاف الكرد في عفرين المحتلة

اقتيد المواطن خليل إبراهيم من قرية خالطة إلى جهة مجهولة. وتعرض الألاف من أهالي عفرين المتبقين في المقاطعة المحتلة للاختطاف على يد جيش الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة.

وتعرض الكثير من المواطنين الكرد في عفرين للخطف لأكثر من مرة. وكانت نسبة الكرد تبلغ في عفرين قبل احتلالها في آذار عام 2018 نحو 95 بالمئة، لكن النسبة تقلصت إلى نحو 25 بالمئة مع الاحتلال التركي للمقاطعة.

ويتعرض من تبقى من الكرد في عفرين المحتلة لمختلف الجرائم من قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب لإجبارهم على ترك المقاطعة والقضاء تماماً على أي وجود للكرد.

(م)

ANHA