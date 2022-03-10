تركيا ومرتزقتها يقتلون ويختطفون 16 امرأة وطفلة في عفرين المحتلة منذ بداية العام

كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، حصيلة جرائم القتل والاختطاف التي طالت النساء في مقاطعة عفرين المحتلة منذ بداية عام 2022 الجاري.

وقالت إن 4 نساء قتلن على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المقاطعة المحتلة، عُرِفَ منهن: عزيزة إبراهيم (41 عاماً)، سميرة علوان (3 أعوام)، فاطمة علوان (9 أعوام).

كما أكدت المنظمة الحقوقية اختطاف 12 امرأة، عُرِفَ منهن:

* روهات إيبو (24 عاماً)، ونسرين محمد وقاص (30 عاماً) من أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا.

* كوكب علي (طفلة) وخيرية محمد موسى (40 عاماً) من أهالي ناحية جندريسه.

* خديجة أوسو من أهالي قرية قطمة التابعة لناحية شرا.

* آسيا أحمد حيدر وفريال حسن حسن (52 عاماً) من مركز مدينة عفرين.

* منى المكوم عمر (45 عاماً) من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا.

* آسيا حسين موسى (60 عاماً) من أهالي قرية قده التابعة لناحية راجو.

* هيفين محمد علي (18 عاماً).

هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها استهداف المرأة وارتكاب جرائم القتل، والاختطاف، والدفع نحو الانتحار، والاغتصاب ومختلف أنواع الاعتداءات منذ احتلال مقاطعة عفرين في آذار عام 2018.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا إلى أن جرائم القتل بحق النساء وصلت منذ تاريخ احتلال المقاطعة إلى أكثر من 84 حالة، والانتحار، نتيجة تضييق الخناق على النساء، إلى أكثر من 6 حالات، بالإضافة إلى اختطاف أكثر من 1000 امرأة، فيما وصلت جرائم الاعتداء الجنسي إلى أكثر من 70 حالة، وإصابة نحو 216 امرأة، جراء استهدافهن من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الهجوم الاحتلالي على المقاطعة في 2018.

(ف إ/ س ر)

ANHA