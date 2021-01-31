تركيا ومرتزقتها يقصفون قرى الشهباء تتعرض قريتا بيلونية وعين دقنة لهجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 31 كانون الثاني 2021, الأحد - 14:35 2021-01-31T14:35:00 الشهباء وتتعرض القريتان التابعتان لمقاطعة الشهباء لقصف مدفعي في هذه اللحظات. (م) ANHA إقرأ أيضاً أهالي ديريك يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين زيلان قدّم الآلاف من أهالي منطقة ديرك ونواحيها، اليوم، و... انفجار وسط مدينة عزاز وقع انفجار وسط مدينة إعزاز المحتلة من قبل تركيا وم... قوى الأمن الداخلي ترد على الهجوم الحكومي أطلقت قوات حكومة دمشق وعناصر ميليشيا الدفاع الوطن... الموقع القديم