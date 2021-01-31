تركيا ومرتزقتها يقصفون قرى الشهباء

تتعرض قريتا بيلونية وعين دقنة لهجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2021-01-31T14:35:00 الشهباء

وتتعرض القريتان التابعتان لمقاطعة الشهباء لقصف مدفعي في هذه اللحظات.

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً