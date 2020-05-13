تركيا ومرتزقتها يحاربون الأهالي في أرزاقهم...افتعال حريق بحقول شرق الباب

وشب حريق كبير في الحقول الزراعية بالريف الشرقي لمدينة الباب، سارعت قوات مجلس الباب العسكري والمزارعون إلى إخماده والسيطرة عليه قبل أن يتمدد إلى مساحات زراعية أخرى .

وبهذا الصدد قال المقاتل باران عريمة من قوات مجلس الباب العسكري " شب حريق في قرية شيخ ناصر التي تتبع لمناطق مرتزقة "درع الفرات" التابعين للاحتلال التركي في حقول القمح والشعير وأشجار الزيتون والجوز".

هذا وبحسب المعلومات فإن النار أضرمت في أكثر من موقع في وقت واحد وأدت إلى احتراق مساحات كبيرة من محصولي القمح والشعير إضافة إلى أشجار الجوز وما يقارب 300 شجرة زيتون .

ويذكر أن جيش الاحتلال التركي تسبب يوم أمس أيضاً باحتراق مساحات زراعية في ريف ناحية عين عيسى بشمال وشرق سوريا.

(كروب/سـ)

ANHA