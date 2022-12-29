تركيا ومرتزقتها يضيفون عاماً دمويا آخر على سجلهم الإجرامي بحق سكان عفرين المحتلة

يضاف عام آخر مليء بالجرائم والانتهاكات، إلى السجل الإجرامي لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في مقاطعة عفرين المحتلة، منذ احتلالهم لها في 18 آذار عام 2018.

فمنذ ذلك الوقت، تواصل دولة الاحتلال التركي على قدم وساق تشويه معالم عفرين المحتلة وتاريخها، في استكمال للنهج التخريبي الذي ورثته عن الدولة العثمانية، وسط تصاعد وتيرة الجرائم بشكل لافت خلال عام 2022.

جرائم القتل والاختطاف

* خلال عام 2022: استمرت جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث أقدم الاحتلال على قتل 33 مواطناً بينهم 13 امرأة، من السكان الأصليين لمقاطعة عفرين المحتلة، واختطاف أكثر من 694 مواطناً، بينهم على الأقل؛ 46 امرأة، 140 مسناً، 10 أطفال.

* خلال نحو 5 سنوات: بلغت حصيلة جرائم الاحتلال التركي منذ احتلاله لعفرين في آذار 2018حتى عام 2022، أكثر من 663 حالة قتل بينهم 97 امرأة، بالإضافة إلى اختطاف أكثر 8644 مواطناً بينهم نساء وأطفال ومسنين.

تدمير المواقع الأثرية

* خلال عام 2022: حسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير 9 مواقع أثرية، في مقاطعة عفرين المحتلة.

* خلال نحو 5 سنوات: أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير وسرقة 59 موقع وتل أثري، بالإضافة 28 مزار ديني لمختلف الأديان والطوائف.

قطع أشجار الزيتون والحراجية

خلال عام 2022: قطع الاحتلال التركي أكثر من 35000 شجرة زيتون وحراجية في عموم مقاطعة عفرين المحتلة، بالإضافة إلى حرق آلاف الأشجار وخاصة الغابات الحراجية.

خلال نحو 5 أعوام: كان للطبيعة النصيب الأكبر من جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة، حيث أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على قطع 367000 شجرة زيتون وحراجية وحرق ما يزيد عن 13500 شجرة، وما يزيد عن 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات.

المستوطنات

خلال عام 2022: بدعم وتمويل من جمعيات فلسطينية وإخوانية أنشأت دولة الاحتلال التركي 7 مستوطنات في عفرين المحتلة، وذلك في قرى محمدية، ودير بلوط، وديوا التابعة لناحية جندريسه، وفي قرية قرمتلق على الحدود السورية ـ التركية في ناحية شيه.

منذ بداية الاحتلال: أقامت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بدعم من جمعيات إخوانية وفلسطينية، أكثر من 22 مستوطنة في مقاطعة عفرين المحتلة، ضمت الآلاف من الوحدات الاستيطانية في نواحي (جندريسه ـ شيه ـ راجو ـ بلبلة ـ شرا ـ موباتا ـ شيراوا، محيط مدينة عفرين المحتلة).

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من بقايا الجماعات المرتزقة أمثال جبهة النصرة وداعش، شنوا هجوماً احتلالياً على مقاطعة عفرين في الـ 20 من كانون الثاني لعام 2018، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً (الكيماوية)، إلى جانب عمليات القصف الجوي. مما أسفر استشهاد مئات المواطنين، وعشرات المجازر المروعة وآلاف الجرحى والمصابين غالبيتهم من النساء والأطفال وتهجير أكثر من 250 ألف شخص، أثناء احتلالهم للمقاطعة قبل نحو 5 أعوام.

(ك)

ANHA