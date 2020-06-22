تركيا وإيران تتشاركان الجريمة وخطة تدريجية لضم الضفة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى هجمات تركيا وإيران على الكرد، وخطة ضم الضفة الغربية والصراع الصيني-الهندي على الحدود.

العرب نيوز: بالاعتداء على العراق، تركيا وإيران تعززان الشراكة في الجريمة

صحيفة العرب نيوز السعودية تطرقت إلى الهجوم التركي- الإيراني المشترك على العراق وقالت "على مدار الأيام العشرة الماضية، شنت تركيا وإيران سلسلة من الغارات الجوية المنسقة على ما يبدو وقذائف المدفعية على أهداف كردية في شمال العراق.

وشملت الضربات هجمات على مناطق على الحدود العراقية التركية، وبالقرب من سنجار على الحدود العراقية السورية، ومناطق على الحدود العراقية الإيرانية.

ويبدو أن القانون الدولي محدود الاستخدام هنا، حيث تدّعي كل من تركيا وإيران أنهم في حالة "الدفاع المشروع" عن النفس ضد الأحزاب الكردية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن العراق والسعودية والإمارات تعتبر الضربات انتهاكاً واضحاً للسيادة العراقية، ومن وجهة النظر العربية، فإن تركيا وإيران تستعرضان عضلاتهما وبشكل وقح.

ولا يزال العراق وحكومة إقليم كردستان العراق أضعف من أن يفعلوا أي شيء حيال الضربات، وبقية العالم صامت بشأن هذه القضية.

واندلع الغضب من الهجمات في كردستان العراق، وقدمت الحكومة في بغداد احتجاجات على كل من تركيا وإيران بسبب الهجمات، لكن في هذا الجزء من الشرق الأوسط، يعمل القادة الاستبداديون الذين يفلتون من العقاب على مبدأ "القوة هي حق".

ويبدو أن رسالة أنقرة تشير إلى أنها ستعمل بقوة أين ومتى رغبت، وخاصة مع انخراط السفن البحرية التركية في البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من الغموض في القانون الدولي، يبدو من غير المحتمل أن تحقق الضربات على العراق أي شيء باستثناء إيذاء المدنيين التعساء في المنطقة.

وتشن تركيا وإيران هجمات على هذه المناطق الحدودية الكردية بين الجبال والعراق منذ 30 عاماً، وذلك لاسترضاء المشاعر القومية التركية والفارسية في الداخل.

ولا أنقرة ولا طهران ولا السلطات الكردية العراقية يمكنها طرد حزب العمال الكردستاني ومختلف الجماعات المعارضة الإيرانية الكردية من هذه التضاريس الجبلية، ولن تستسلم هذه الجماعات ولن تنهي حملاتها نتيجة الضربات الجوية وقذائف المدفعية".

وول ستريت جورنال: بعد قتال مع الصين، من المرجح أن تزيد الهند من العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن المعادلة الجديدة للهند وقالت" وفقًا للمحللين، في مواجهة الصين ذات الحزم المتزايد والمسلحة جيداً، من المحتمل أن يفكر صناع السياسة الهنود في توسيع التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والحلفاء الأمريكيين الذين يشاركونهم مخاوفهم بشأن قوة بكين الصاعدة، كما يتوقع أن تعمل دولة جنوب آسيا مع اليابان واستراليا وغيرها لدرء مخاطر جارتها.

وكان هناك اشتباك حدودي شديد الأسبوع الماضي، بين القوات الهندية والصينية، والذي خلّف 20 جندياً هندياً وعدداً غير محدد من القتلى الصينيين، هو أحدث تذكير صارخ بالتحدي الذي يشكله النشاط العسكري الصيني على طول النزاع بين البلدين".

هاآرتس: إدارة ترامب ونتنياهو يناقشان خطة ضم الضفة الغربية "التدريجية"

وفيما يتعلق بخطة ضم الضفة الغربية قالت صحيفة الهاآرتس الاسرائيلية "تناقش إدارة ترامب وحكومة نتنياهو خطة الضم الإسرائيلي "التدريجي" في الضفة الغربية، والتي ستتم على عدة دفعات خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لمصادر على دراية بالنقاش داخل الإدارة الأمريكية.

وهذا، كما قالوا، هو أحد الخيارات التي سيتم النظر فيها هذا الأسبوع في البيت الأبيض، عندما يعقد ترامب اجتماعاً بشأن هذه القضية مع صهره وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، ومع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان وكبار المسؤولين الآخرين.

(م ش)