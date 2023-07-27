تركيا تُرحّل السوريين قسراً لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي في سوريا

بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التركية، ووصول أردوغان مجدداً لسدة الحكم، نقلت السلطات التركية اللاجئين السوريين قسراً من أراضيها إلى الأراضي السورية المحتلة، وتشهد تلك المناطق توطين اللاجئين في مناطق غير مناطقهم، عوضاً عن سكانها الأصليين.

فنّد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، ادعاءات السلطات التركية التي تتحدث عن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال أحمد عن ما تشهده تركيا من تسريع نقل السوريين، وتوطينهم في المناطق المحتلة: "عملت تركيا على تهجير السكان الأصليين عندما احتلت المنطقة، وبدأت بترحيل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا قسراً إلى الأراضي المحتلة التي خلت من سكانها الأصليين".

وأضاف في تصريح لوكالتنا عن الموضوع: "بعد نجاح أردوغان في الانتخابات سرّع من وتيرة الترحيل القسري للاجئين السوريين، مدّعياً أنها عودة طوعية، إلا أنه تم ترحيلهم قسراً وتوطينهم في الأراضي المحتلة في المستوطنات التي تم بناؤها بدعم من دولة قطر".

وفي آخر عملية نقل للاجئين السوريين وتوطينهم في المناطق المحتلة، وطّنت دولة الاحتلال التركي 50 لاجئاً جديداً في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض في 25 تموز، نقلتهم قسراً من الأراضي التركية إلى المقاطعة، ليرتفع بذلك عدد من نقلتهم ووطنتهم في المقاطعة خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 300 شخصاً.

وأكد أحمد أن ما تقدِم عليه تركيا، هي استغلال اللاجئين في موضوع تغيير ديمغرافية المنطقة، وللدعاية الإعلامية في الوقت نفسه لوعود حزبه الانتخابية التي أُطلقت قبيل الانتخابات، ومغازلة للاتحاد الأوروبي على أنها تعمل على الحد من الهجرة إلى أوروبا.

وقال أحمد: "تنتهك دولة الاحتلال التركي القوانين والمعايير الدولية، من خلال عمليات التغيير الديمغرافي التي تعمد إليها في المناطق المحتلة، وتوطين اللاجئين السوريين في مناطق ليست مناطقهم".

ويفضّل من نُقلوا قسراً التوجُّه إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على الرغم من المخاطر المحدقة بعبورهم.

حيث وثّقت وكالتنا إصابة ٣ مواطنين، ممن نقلوا قسراً، يوم أمس، برصاص مرتزقة "أحرار الشرقية" بالقرب من قرية أعيوة التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، أثناء محاولة العبور إلى مناطق الإدارة الذاتية.

واحتلت تركيا مناطق عدة من الأراضي السورية كـ "إدلب، وجرابلس، والباب، وإعزاز، عفرين، كري سبي، وسري كانيه" على مدار أعوام من عمر الأزمة السورية.

(خ)

ANHA