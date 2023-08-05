تركيا تُجهز مرتزقتها لإرسالهم إلى كوسوفو للقتال ضد صربيا

بأوامر من جيش الاحتلال التركي افتتح مرتزقة "السلطان مراد" في المناطق المحتلة من قبل تركيا، مكاتب لتسجيل المرتزقة لإرسالهم إلى جمهورية كوسوفو للقتال ضد القوات الصربية مقابل مبلغ 2000 دولار أميركي شهرياً.

وأفادت مصادر نقل عنها مراسلنا بافتتاح مراكز التسجيل، بقيادة المرتزق المدعو "أبو عرب" وباسم لواء (اليرموك) مقابل 2000 دولار أميركي شهرياً لمدة 6 أشهر.

ووفقاً للمعلومات فإن عدد المرتزقة المأجورين الذي سيرسلهم الاحتلال التركي 400 مرتزق، في ظل الحديث عن إرسال عدد آخر إلى دول أفريقية.

واستخدمت دولة الاحتلال التركي مرتزقة سوريين، في صراعات في عدة دول منها ليبيا وأذربيجان واليمن وأفغانستان ومؤخراً أوكرانيا للقتال كمرتزقة مأجورين.

(ج س/سـ)