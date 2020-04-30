تركيا تتسبب بحرمان 40 قرية من التيار الكهربائي في تل تمر وزركان

بعد الهجوم التركي في الـ9 من شهر تشرين الأول 2019 مع مرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" على مدينة سري كانيه وناحية تل تمر, والقرى التابعة لها قاموا بالكثير من الانتهاكات بحق المدنيين من قتل ونهب, وقطع المياه والكهرباء عن المدنيين العزل.

ويعاود جيش الاحتلال التركي بشكل مستمر استهداف خطوط الكهرباء التي تغذي قرى ناحيتي تل تمر وزركان بالقذائف, بهدف إفراغ تلك القرى.

ويعيش الآن أكثر من 8 آلاف مواطن في ظلامٍ حالك بدون كهرباء في أكثر من 40 قرية منذ ستة أشهر، في ظل عدم تقديم الشرطة العسكرية الروسية أي بوادر لحل المشكلة والتي تعتبر نفسها ضامنة لوقف النار في تلك المناطق.

الرئيس المشترك لدائرة الكهرباء بناحية تل تمر فهد سمعيلة, يقول "لا نستطيع الدخول إلى أكثر من 40 قرية في قرى ناحيتي تل تمر وزركان من أجل إعادة التيار الكهربائي لتلك القرى بسبب وجودها في خط الاشتباك مع دولة الاحتلال التركي".

وأضاف فهد سمعيلة، أنهم ينتظرون الروس منذ ستة أشهر على أمل أن يتفقوا مع الاحتلال التركي ومرتزقته للسماح لفرق الصيانة بإصلاح الكهرباء، وتابع :"عند الاتفاق مع القوات الروسية سوف نستطيع إعادة الكهرباء للقرى".

وبيّن سمعيلة، أنه "قبل الآن قمنا بإعادة الكهرباء مرتين, ففي الـ24 من شهر آذار أرسلنا فريق لتصليح العطل, وتم تغذية القرى لمدة 36 ساعة, وتم تعطيلها مرة أخرى ومنذ ذلك التاريخ لم نستطيع تصليح العطل وإعادة الكهرباء".

وتجدر الإشارة أن دوريات الشرطة العسكرية الروسية تذهب بشكلٍ شبه يومي من تلك القرى ولكن لا تقدم شيئاً أو تؤمن السلامة للعمال لإصلاح الأعطال.

(كروب/هـ ن)

ANHA