تركيا تتحدى الدول الأوروبية وترسل طائرات مُسيّرة لحكومة الوفاق

كما أكدت المصادر للشبكة أن طائرة شحن تركية غادرت قاعدة الوطية متجهة إلى تركيا، وعادةً ما تفرغ طائرات الشحن التركية حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، بحسب شبكة العربية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، الخميس، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها أنقرة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب الوفاق، حيث وصلت دفعة جديدة هذا الأسبوع، يبلغ تعدادها نحو 300 عنصرًا من مرتزقة "السلطان مراد وفرقة الحمزات والسلطان سليمان شاه".

وتشير إحصائيات المرصد إلى أن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن ازداد إلى نحو 17300 من الجنسية السورية بينهم 350 دون سن 18.

وأضاف أن نحو ستة آلاف مرتزق عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وتُتهم أنقرة من قبل العديد من الليبيين باحتضان عدد من المتطرفين الليبيين الفارين، كما تُتهم بتقديم الدعم المالي لمجموعات تابعة للإخوان في البلاد.

(ش ع)