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تركيا تستفز اليونان بتوقيف وزير خارجيتها

أدانت اليونان تعمد تركيا تعطيل طائرة حكومية كانت تقل وزير الخارجية اليوناني، عائدًا من العراق وتركها تحلق لمدة 20 دقيقة قبل منحها الإذن بعبور الأجواء التركية.
العالم والشرق الأوسط 2020-10-16T11:34:00 مركز الأخبار

اتهمت اليونان تركيا، بتعليق وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لمدة 20 دقيقة، أمس الخميس، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، للصحفيين "إنه استفزاز آخر ضمن سلسلة الاستفزازات التركية...آمل ألا يتكرر الحادث في المستقبل"، وأضاف أن وزارة الخارجية اليونانية تقدمت بشكوى إلى السلطات التركية.

وبدورها تحججت تركيا بأن الطائرة أقلعت من العراق بدون مسار محدد للطيران لكن سُمح لها بالمرور بعد توضيح هذا المسار.

وتوترت الأوضاع بين البلدين منذ الـ 10 من آب/ أغسطس الماضي على خلفية التنقيب التركي في المنطقة اليونانية شرق البحر المتوسط.

(س ر)

 


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