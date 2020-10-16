تركيا تستفز اليونان بتوقيف وزير خارجيتها

اتهمت اليونان تركيا، بتعليق وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لمدة 20 دقيقة، أمس الخميس، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، للصحفيين "إنه استفزاز آخر ضمن سلسلة الاستفزازات التركية...آمل ألا يتكرر الحادث في المستقبل"، وأضاف أن وزارة الخارجية اليونانية تقدمت بشكوى إلى السلطات التركية.

وبدورها تحججت تركيا بأن الطائرة أقلعت من العراق بدون مسار محدد للطيران لكن سُمح لها بالمرور بعد توضيح هذا المسار.

وتوترت الأوضاع بين البلدين منذ الـ 10 من آب/ أغسطس الماضي على خلفية التنقيب التركي في المنطقة اليونانية شرق البحر المتوسط.

(س ر)