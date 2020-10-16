تركيا تصب الزيت على النار في المتوسط وتؤجج الصراع في قره باغ

قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره زهراب ناتساكانيان في يريفان في معرض تعليقه على الصراع الدائر في قره باغ، إنه من المهم أن يفرق المجتمع الدولي بوضوح بين أولئك الذين يصبّون الزيت على النار، وأولئك الذين يتبنون نهجًا بناء ويظلون ملتزمين بالخيار السلمي لحل النزاعات.

ورحب ديندياس بالمحادثات التي عقدت في موسكو بشأن وقف الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدًا أن أثينا تتابع عن كثب التطورات الجارية، مبديًا قلقه الشديد من انتهاكات تلك الاتفاقات.

وأضاف " على الأطراف احترام وقف إطلاق النار بدقة، نعتقد أن الحلول الدائمة ممكنة فقط من خلال الوسائل الدبلوماسية، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك".

وأردف "نحن نواجه تحديات أمنية خطيرة للغاية في جوارنا المباشر، لكننا نحاول إيجاد حلول دبلوماسية من أجل السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة"، مشددًا على ضرورة وقف التدخل الأجنبي، بقوله "تدخل أنقرة في صراع آخر مقلق للغاية، لقد جلبت مخاوف جدية في المجال الدولي".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لإذاعة WSB أتلانتا، أن دعم تركيا لأذربيجان أجج الصراع في قره باغ، وأضاف" يجب حل الصراع في قره باغ بالحوار بعيدًا عن الدول المؤججة للحرب".

(م ش)