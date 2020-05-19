تركيا تسعى لتصدير أزمتها الداخلية والسودان سيدفع تعويضات ضحايا الإرهاب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة, اليوم الثلاثاء, إلى الأزمة الداخلية في تركيا, بالإضافة إلى قرار المحكمة الأمريكية بإلزام السودان بدفع تعويضات عن هجمات إرهابية سابقة.

كاثيمريني: تركيا تتطلع إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى اليونان

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها التوتر التركي اليوناني, وفي هذا السياق قالت صحيفة كاثيميريني اليونانية:" إن الركود الاقتصادي وأزمة العملة في تركيا يدفعان أنقرة إلى إجراء محادثات مع نظرائها في واشنطن وبرلين وبروكسل للحصول على تمويل أجنبي جديد.

ونقلت الصحيفة عن توقعات المسؤولين في أثينا الذين أشاروا بأن تركيا ستميل إلى تصعيد التوتر الثنائي مع اليونان في محاولة لإزالة الضغط السياسي من اقتصاد البلاد المتعثر.

ويتوقع الخبراء أنه من المتوقع أن تنخفض تركيا إلى الركود الثاني منذ عام 2018 حيث تصارع البلاد مع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، والتزامات الديون الخارجية المرتفعة نسبياً، والتداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي. حيث سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي عند 7.269 مقابل الدولار في 7 ايار/مايو.

ونقلت رويترز يوم الجمعة عن ثلاثة مسؤولين أتراك كبار قولهم إنهم يخشون من أزمة عملة ثانية، ويسعى المسؤولون الحكوميون حالياً إلى اتفاقيات مبادلة مع بنوك مركزية مختلفة.

واشنطن تايمز: المحكمة العليا تقف إلى جانب ضحايا الإرهاب ضد السودان

وبدورها قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأن ضحايا وعائلات القتلى في الهجمات الإرهابية على سفارات الولايات المتحدة في عام 1998 يمكن أن يستعيدوا المزيد من الأموال كتعويض عن الأضرار من السودان.

وقد رفعت الدعوى من قبل الضحايا وعائلات الأشخاص الذين قتلوا في تفجيرات شاحنة ملغومة للقاعدة خارج السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.

وواجهت جمهورية السودان دعوى قضائية ضد الإرهاب برعاية الدولة رفعها حوالي 500 من الضحايا الأجانب والأمريكيين زعموا أن السودان ساعد القاعدة في الهجمات من خلال تزويد الإرهابيين بجوازات سفر استخدموها لعبور الحدود، وقد رفعت الدعوى في محكمة اتحادية.

وكان هجوم عام 1998 من أول الهجمات التي لفتت الانتباه إلى القاعدة وأسفر عن وضع مكتب التحقيقات الفدرالي لأسامة بن لادن في قائمة المطلوبين".

وول ستريت جورنال: ألمانيا وفرنسا تقترحان خطة نهوض للاقتصاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو

وفي الشأن الأوروبي قالت صحيفة وول ستريت جورنال "اقترحت فرنسا وألمانيا يوم الاثنين إنشاء صندوق للتعافي على مستوى أوروبا بقيمة 500 مليار يورو لدعم المناطق الأوروبية الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.

وسيأتي الدعم المالي الجديد على رأس خطة الاستجابة لفيروس كورونا البالغة 540 مليار يورو (584 مليار دولار) التي وافقت عليها بالفعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وستشكل جزءاً رئيسياً من صندوق التعافي الأوروبي الذي تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بدعمه لرفع اقتصاد المنطقة بمجرد انتهاء الأزمة".

(م ش)