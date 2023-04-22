تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية داخل إمرالي

تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وعلى الرغم من المطالب والنداءات بالكشف عن وضعه الصحي، إلا أنها لم تكشف عن وضعه ولم تسمح لمحاميه باللقاء به.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك للجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية بدير الزور، وهّاب البشار: "باسم أهالي شمال وشرق سوريا عامة، وأهالي دير الزور خاصة، ندين ونستنكر ما تقوم به دوله الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان".

وأوضح البشار: "وجّهت الأمم المتحدة نداء لتركيا، نص على ضرورة الكشف عما يدور في سجن إمرالي، إلا دولة الاحتلال التركي لم تلبّ النداء، وبهذا التصرف تثبت بأنها ترتكب جرائم في إمرالي".

وانتقد البشار عدم تحرك الأمم المتحدة بشكل فوري، بعد تجاهل دولة الاحتلال التركي للنداء حتى هذه اللحظة، وأضاف: "يجب أن يكون لها موقف حاسم حيال جرائم الاحتلال التركي وانتهاكاته".

الرئيسة المشتركة للجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية، رحمة الأحمد، نوّهت إلى أن: "عدم الكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي إلى الآن، هو دليل على وحشية دولة الاحتلال التركي، ويؤكد أنها تنتهك حقوق القائد عبد الله أوجلان".

وبيّنت رحمة الأحمد: "لم تتصرف الأمم المتحدة بشكل جدّي ولم تحرك ساكناً، بعد ندائها للكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان. عليها أن تحاسب دولة الاحتلال التركي على جرائمها ووحشيتها داخل سراديبها".

(خ)

ANHA