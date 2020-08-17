تركيا ترسل مرتزقة سوريين إلى لبنان لاستثمار الفوضى الأمنية

وأفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن الاستخبارات التركية تعمل على إرسال 132 مرتزقاً من "أحرار الشرقية" ومجموعة من مرتزقة “حراس الدين” الموالي لقطر، إلى مدينة طرابلس اللبنانية، عبر شركة سادات الأمنية، للاستفادة من الفوضى الأمنية والفراغ السياسي هناك، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وعقب وقوع انفجار مرفأ بيروت، كثفت تركيا تحركاتها في لبنان من بوابة المساعدات الإنسانية، كما تسعى لاستثمار الاحتقان الطائفي في البلاد خصوصاً مع اقتراب النطق بالحكم في جريمة مقتل رفيق الحريري حيث يتوقع أن يشهد لبنان توتراً سياسياً.

(ي ح)