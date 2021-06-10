تركيا ترسل المرتزقة إلى بهدينان عبر مطار هولير

ونقلت وكالة روج نيوز عن مصادر سياسية في جنوب كردستان، رفضت الكشف عن اسمها، أن الدولة التركية تقوم بنقل المرتزقة من إدلب السورية وأذربيجان وليبيا إلى مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وبحسب المصادر، فإن دولة الاحتلال التركية تقوم بنقل المرتزقة بواسطة الطائرات عبر عمان إلى مطار هولير ومن هناك يتم نقلهم إلى منطقة حاجي عمران في صوران ومناطق أخرى في بهدينان القريبة من دهوك.

وأفادت المصادر أنه يتم نقل المرتزقة من مطار هولير تحت إشراف الميت التركي ومسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني. كما يتم تمويه المرتزقة بزي المسلحين المقربين من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ونوّهت المصادر أيضًا إلى أن من بين المرتزقة عناصر كرد تم تدريبهم من قبل الدولة التركية.

وكانت وسائل إعلام نشرت، في وقت سابق، تقارير تفيد بإقدام الدولة التركية على نقل المرتزقة إلى مناطق بهدينان.

وفي السياق أيضًا، تحدثت قوات الدفاع الشعبي وحزب العمال الكردستاني في بيانات سابقة عن إرسال المرتزقة إلى المنطقة.