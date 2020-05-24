تركيا ترسل 500 مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية

أرسلت تركيا دفعة جديدة من مرتزقة تركيا تضم 500 مرتزق، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ إلى الآن، نحو 10,100 مرتزق، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مرتزق.

المرصد أكد أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 200 طفل، تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18، غالبيتهم من مرتزقة السلطان مراد.

هذا ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل 7 من المرتزقة جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى أسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك، تزامناً مع استمرار المعارك في ليبيا.

(آ س)