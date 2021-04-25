تركيا تقتل شعب شمال وشرق سوريا ببطء.. بالصور والفيديو حالة نهر الفرات

وعمدت دولة الاحتلال التركي بتاريخ الـ 27 من شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم إلى خفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة من أراضيها إلى الأراضي السورية من 500 متر مكعب إلى 200 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه وتحولها إلى مستنقع كبير من الأوبئة نتيجة تجمع الأصداف والمحار البحري فيها.

هذا وتظهر في الصور والفيديوهات التي التقطها مراسلو وكالة أنباء هاوار بدء المياه بالتلوث على جانبي النهر مما يشكل خطراً على حياة الإنسان والحيوان على حد سواء وينذر بقدوم كارثة بيئية وإنسانية في سوريا في الأيام المقبلة.

وقد حذرت في وقت سابق إدارة السدود في شمال وشرق سوريا من قدوم كارثة إنسانية حقيقية كبيرة، بعد التلوث الذي ضرب نهر الفرات إثر انخفاض منسوب المياه إلى حدود منخفضة، وتدفق الطحالب والصدف التي تؤدي إلى ظهور الأمراض الخطيرة كالكوليرا.

إضافة إلى المخاوف من تأثر مياه الشرب بالانخفاض، وكذلك القطاع الزراعي لأن آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة بالقمح المروي تعتمد بشكل أساسي على نهر الفرات.

(ج)

ANHA