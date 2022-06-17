تركيا تقتل الكرد ومسؤولو جنوب كردستان يزورون أنقرة لعقد صفقات تجارية

ويتألف الوفد من: أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وكمال مسلم وزير التجارة والصناعة، وآنو جوهر عبدوكه وزير النقل والمواصلات، ومحمد شكري رئيس هيئة الاستثمار.

وبحسب مواقع الإعلامية "لحزب الديمقراطي الكردستاني"، أن أعضاء الوفد من حكومة جنوب كردستان سيلتقون مع المسؤولين في أنقرة للحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية.

تأتي الزيارة في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال التركي هجمات إبادة ضد الكرد في مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان وفي قضاء شنكال إضافة إلى هجمات متواصلة على شمال وشرق سوريا.

هذا وشنت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي الأربعاء، هجومين جويين على مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها في قضاء شنكال، أسفرا عن استشهاد الطفل صالح شفان خضر ناسو وجده خضر ناسو، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين، بينهم الصحفي صالح برجَس وطفل آخر.

كما هاجمت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيّارة في منطقة كلار في محافظة السليمانية مما تسبب بفقدان 4 أشخاص لحياتهم وإصابة شخص خامس كانوا يستقلون السيارة المستهدفة، صباح اليوم.

وبعد الهجوم، توالت ردود الفعل المنددة من عدة جهات عراقية، إلا أن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" شريك دولة الاحتلال التركي التزم الصمت كعادته على إراقة دماء الكرد.

(ش ع)