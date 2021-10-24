تركيا تقتل 84 امرأة وتختطف أكثر من ألف في عفرين المحتلة

وتجمعت العشرات من النساء العاملات في مؤسسات المجتمع المدني اليوم، في مقاطعة الشهباء وألقين بياناً يسلط الضوء على الجرائم التركية بحق النساء في مقاطعة عفرين المحتلة منذ 18 من آذار عام 2018.

وقرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل وفاء محمد عضوة منظمة حقوق الإنسان -عفرين سوريا، وباللغة الكردية من قبل كلى جعفر الإدارية في مؤسسات المجتمع المدني، وجاء في نص البيان:

وأشار البيان إلى الوضع الصعب للنساء في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا"إن ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث اختارت الدولة التركية ان يكون اجرامها بحق المرأة في شمال وشمال شرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي العظيم في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين ورأس العين وتل أبيض حيث تستمر عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والأطفال والتزويج القسري للقاصرات وحرمان النساء من الحضانة والأمومة وتعذيبهن نفسياً وجسدياً وبالتوازي مع هذا النهج الاجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال وشمال شرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص".

ولفت البيان إلى جريمة القتل التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق امرأة حامل" يد الاجرام تطال المواطنة (نعمت بهجت شيخو) ذات (32) ربيعاً وهي حامل في شهرها السادس وبينما كانت برفقة زوجها واقاربها في كشف طبي للاطمئنان على وضعها الصحي وتزامن وجودهم مع التفجير الذي حصل في مدينة عفرين بتاريخ 11/10/2021 عند دوار كاوا وبينما كانوا امام مشفى قنبر حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية واتهامها بأنها تحمل حزام ناسف واقتيادهم الى مقرهم وتم تعذيبهم ولم يراعوا وضعها الصحي وبعد مرور ست ساعات تم اسعافها الى المشفى ابن سينا لسوء وضعها الصحي وفي اليوم التالي وافتها المنية هي وجنينها في المشفى نتيجة ما تعرضت له من تعذيب وعنف وتم تسليم جثتها الى ذويها وادعوا انها توفيت نتيجة اصابتها بمرض كورونا علماً بأن المرأة كانت بصحة جيدة قبل اعتقالها ونتيجة خوف أهلها من بطش الفصائل المسلحة تم نفي الخبر بأنها قتلت نتيجة التعذيب".

ووفقاً للبيان فإن إحصائية الجرائم التركية بحق النساء" بلغت حصيلة الانتهاكات المرتكبة بحق المرأة في منطقة عفرين منذ بداية الاحتلال التركي وحتى الآن: القتل (84) حالة بينهن (6) حالات انتحار الخطف أكثر من (1000) والعنف الجنسي (71) حالة".

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم "تخالف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث نصت المادة الثالثة منه: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه واتفاقيات وكما نصت الفقرة الثانية من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه على الدعارة واي هتك لحرمتهن".

عبر البيان عن رفضه "هذه الاعمال الاجرامية والانتهاكات بحق المرأة والطفولة في عموم المناطق المحتلة في شمال وشمال وشرق سوريا".

وناشد البيان " منظمة الطفولة العالمية (اليونيسيف) وكل المنظمات المعنية بحقوق الانسان والمرأة في العالم على رأسها منظمة الأمم المتحدة بأن تخرج عن صمتها والقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني حيال الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة لها في عموم المناطق المحتلة وخاصة في عفرين".

(م)

ANHA