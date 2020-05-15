تركيا تمنع وصول المساعدات إلى قبرص والأسد يستهدف مؤيديه

تطرقت الصحف العالية الصادرة، اليوم، إلى مضايقات تركيا لجارتها قبرص في المجال الإنساني، وكذلك استهداف الأسد لأصدقائه والصراع الصيني- الأمريكي.

جيروزاليم بوست: تركيا ترسل مساعدات لغزة وتمنع مساعدة قبرص

صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية تطرقت إلى منع تركيا وصول مساعدات إلى قبرص وقالت" زعمت تركيا أن المساعدات الطبية التي أرسلتها وصلت إلى غزة يوم الخميس رغم أنها منعت وصول المساعدات الطبية الصينية إلى قبرص.

ووفقاً لتقرير وكالة تركية ووكالة تاس الروسية، في الوقت الذي أجبرت فيه أنقرة طائرة على التحول إلى موسكو للتزود بالوقود بعد رفضها السماح لها بالتحليق في المجال الجوي التركي، حاولت تركيا من خلال ذلك إبطاء شحن 36 طناً من المواد الطبية إلى قبرص من الصين.

وقال يانيس كاروسوس، وزير النقل والاتصالات والأعمال القبرصي إن الرحلة لم تسرْ بسلاسة لأن السلطات التركية لم تسمح للطائرة بالتحليق في المجال الجوي التركي.

في غضون ذلك، أمرت أنقرة بإرسال مساعدة طبية إلى فلسطين، بحسب مقالات في الصحافة التركية الموالية للحكومة اليمينية المتطرفة، ويشير إلى أن هذه المساعدة التي زعمت تلك الوسائل أنها وصلت إلى غزة، ومع ذلك، يبدو أن تلك الوسائل قد أسقطت القصة الفعلية حول وصول المساعدة، مما أدى إلى تساؤلات حول القصة الإجمالية أو كيف وصلت المساعدة.

وتسعى تركيا إلى مضايقة قبرص بشكل دائم، فالأولى تحتل شمال قبرص، وهي واحدة من عدة مناطق احتلتها تركيا، بما في ذلك مدينة عفرين السورية، ويأتي حظر المساعدة لقبرص في هذا السياق من الصراع الإقليمي من أجل البحر الأبيض المتوسط، ​​واستعداد تركيا لاستخدام الإجراءات الأحادية خارج نطاق القضاء لفرض إرادتها في الشرق الأوسط".

وول ستريت جورنال: الأسد هزم خصومه.. الآن يستهدف أصدقائه

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن استهداف الأسد لمؤيديه وقالت "يحاول الرئيس إيقاف الانزلاق الاقتصادي لبلده وترسيخ موقفه من خلال حشر حلفائه في الزاوية، فعلى مدى تسع سنوات، شن الرئيس السوري بشار الأسد حرباً أهلية وحشية ضد أعدائه وسمح لأصدقائه بالاستفادة من ذلك طوال الحرب السورية، الآن، يضغط على نفس الحلفاء لترسيخ السلطة وضمان بقاء الاقتصاد واقفاً مع تراكم تكاليف إعادة الاعمار.

واستهدف الأسد أكثر من اثني عشر رجلاً من رجال المال الموالين للنظام، في هزة أثرت في الصناعة و العقارات إلى الاتصالات والطاقة، وذلك لإرسال رسالة مفادها بأنه "الأسد" وهو الذي يتحكم بمستقبل البلاد".

واشنطن تايمز: الصين تستعد لحرب الفضاء

من جهتها تحدثت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية عن استعداد الصين لحرب الفضاء وقالت "ذكر تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث يوم الأربعاء، أن قدرات الصين في مجال حرب الفضاء، بما في ذلك الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية وأسلحة الطاقة الموجهة، تشكل تهديدات متزايدة للأمن القومي الأمريكي.

وبحسب التقرير الذي نشرته لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية في الولايات المتحدة والصين، فإن سعي الصين إلى تفوق الفضاء يضر بالقدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة، ويضعف المزايا العسكرية الأمريكية، ويقوض الاستقرار الاستراتيجي، "باختصار، إنها تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي".

ويفصّل التقرير تراكماً متوقعاً لمدة 15 عاماً، لأنظمة متعددة قادرة على تدمير أو تعطيل الأقمار الصناعية الأمريكية، بما في ذلك أسلحة الطاقة الموجهة، وأجهزة التشويش على الأقمار الصناعية والصواريخ المضادة للسواتل (ASAT)، مع نشر بعض الأنظمة بالفعل.

الغارديان: ستؤدي إسرائيل اليمين الدستورية يوم الأحد في حكومة الوحدة بين نتنياهو وغانتس

صحيفة الغارديان البريطانية تطرقت إلى تشكيل الحكومة الاسرائيلية وقالت" من المقرر أن تؤدي حكومة الوحدة الجديدة في إسرائيل اليمين يوم الأحد، بعد اتفاق بين الخصمين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لإنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت لأكثر من 500 يوم.

وتم تأجيل الاحتفال، الذي كان مقرراً أصلاً مساء الخميس، قبل ساعات من موعده المقرر بعد أن طلب نتنياهو وقتاً إضافياً لتخصيص الحقائب الوزارية، وقال الجانبان إن غانتس وافق على الطلب.

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة، سيبقى نتنياهو الرئيس المؤقت الحالي في منصبه لمدة 18 شهراً قبل تسليمه إلى غانتس، قائد الجيش السابق للفترة المتبقية من ثلاث سنوات".

(م ش)